https://ria.ru/20220507/germaniya-1787402715.html

Депутат прокомментировал инцидент с российскими журналистами в Берлине

Депутат прокомментировал инцидент с российскими журналистами в Берлине - РИА Новости, 07.05.2022

Депутат прокомментировал инцидент с российскими журналистами в Берлине

Депутат Госдумы Евгений Ревенко надеется, что спецслужбы ФРГ не допустят противоправных действий против российских журналистов. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T16:14

2022-05-07T16:14

2022-05-07T16:14

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Ревенко надеется, что спецслужбы ФРГ не допустят противоправных действий против российских журналистов.Ранее в субботу посольство России в Германии сообщило о предотвращении вероятной попытки теракта в отношении представителей российских СМИ. В пятницу здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению, одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише была обнаружена канистра с проводами. Прибывший по вызову наряд полиции эвакуировал жильцов, саперы обезвредили устройство. По данным источника, близкого к полицейским кругами, речь шла о детонаторе и горючем вещества, остатки устройства переданы экспертам. Власти ведут расследование."Я с тревогой воспринял эту информацию. Рассчитываю, что специальные службы ФРГ сделают все возможное, чтобы не допустить никаких противоправных действий в отношении российских журналистов", - сказал он РИА Новости.По словам Ревенко, подобные действия направлены на то, чтобы "заглушить голос России", и подрывают основы демократии.Он отметил, что "голос России заглушить невозможно". Ревенко добавил, что он уверен в профессионализме российских журналистов, которые доносят до мирового сообщества позицию России."Я уверен, что наши ребята работали, работают и будут работать, преодолевая всевозможные трудности и опасности. Российские журналисты по-настоящему профессиональные и мужественные люди, которые сейчас, в непростых условиях, доносят до мировой общественности точку зрения России на происходящие события", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220507/terakt-1787391620.html

https://ria.ru/20220506/berlin-1787322971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, германия