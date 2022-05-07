https://ria.ru/20220507/germaniya-1787384640.html
Посол Мельник раскритиковал запрет украинских флагов в Берлине 8 и 9 мая
Посол Мельник раскритиковал запрет украинских флагов в Берлине 8 и 9 мая - РИА Новости, 07.05.2022
Посол Мельник раскритиковал запрет украинских флагов в Берлине 8 и 9 мая
Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал "пощечиной украинскому народу" решение полиции Берлина о запрете использования государственных флагов Украины в... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T13:44
2022-05-07T13:44
2022-05-07T14:04
в мире
украина
берлин (город)
день победы
андрей мельник
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БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал "пощечиной украинскому народу" решение полиции Берлина о запрете использования государственных флагов Украины в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая."Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной. Это пощечина Украине и украинскому народу", — заявил, в частности, Мельник в интервью медиагруппе RND.Ранее полиция Берлина опубликовала на немецком, русском и украинском языках сообщение о правилах поведения в городе в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая. Так, на территории воинских мемориалов в эти дни запрещается демонстрировать российские или украинские флаги, георгиевские ленты, изображения латинских букв V и Z, носить военную форму, включать военные песни. Правила действуют два дня, исключения сделаны для дипломатических делегаций и ветеранов.
https://ria.ru/20220507/ukraina-1787359098.html
https://ria.ru/20220506/germaniya-1787180552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, берлин (город), день победы, андрей мельник
13:44 07.05.2022 (обновлено: 14:04 07.05.2022)
Посол Мельник раскритиковал запрет украинских флагов в Берлине 8 и 9 мая
Посол Мельник назвал запрет украинских флагов в Берлине 8 и 9 мая пощечиной