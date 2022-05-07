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В Херсонской области решили вернуть герб времен Российской империи - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/gerb-1787332319.html
В Херсонской области решили вернуть герб времен Российской империи
В Херсонской области решили вернуть герб времен Российской империи - РИА Новости, 07.05.2022
В Херсонской области решили вернуть герб времен Российской империи
Херсонская область, перешедшая под контроль Вооруженных сил РФ, вернет себе герб времен Российской империи, сообщил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T00:14
2022-05-07T02:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Херсонская область, перешедшая под контроль Вооруженных сил РФ, вернет себе герб времен Российской империи, сообщил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.По его словам, в основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, который был утвержден 7 октября 1803 года.В частности, на новом гербе в щите, имеющем золотое поле, изображен черный двуглавый коронованный орел. В его правой лапе - лавровая ветвь, а в левой — пламя. На груди орла, в голубом щитке, изображен золотой крест.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
украина
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в мире, россия, украина, херсонская область
00:14 07.05.2022 (обновлено: 02:31 07.05.2022)
 
В Херсонской области решили вернуть герб времен Российской империи

Власти Херсонской области решили вернуть герб времен Российской империи

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в Херсонской области
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Херсонская область, перешедшая под контроль Вооруженных сил РФ, вернет себе герб времен Российской империи, сообщил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
"Принято решение вернуть Херсонской области исторический герб - времен нахождения региона в составе Российской империи", - сказал агентству Стремоусов.
По его словам, в основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, который был утвержден 7 октября 1803 года.
В частности, на новом гербе в щите, имеющем золотое поле, изображен черный двуглавый коронованный орел. В его правой лапе - лавровая ветвь, а в левой — пламя. На груди орла, в голубом щитке, изображен золотой крест.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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