11:14 07.05.2022 (обновлено: 11:42 07.05.2022)
В 15 странах ЕС выявили 95 случаев гепатита неизвестного происхождения
В 15 странах ЕС выявили 95 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках штатив с образцами крови пациентов
Лаборант держит в руках штатив с образцами крови пациентов. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Примерно 95 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в 15 странах ЕС, сообщает портал Euractiv со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).
"На момент 5 мая примерно 95 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в возрасте 16 лет и младше были зафиксированы в 15 странах ЕС — Европейской экономической зоны", — говорится в сообщении портала.
Больше всего случаев зарегистрировано в Италии и Испании — 35 и 22 соответственно. В Нидерландах и Дании выявлено по шесть случаев, в Ирландии — меньше пяти. В Португалии и Румынии число случаев на каждую страну составляет четыре, в Бельгии — три. По два случая зафиксировали в Австрии, на Кипре, во Франции и в Норвегии. В таких странах, как ФРГ, Польша, Словения, выявлено по одному случаю.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала о почти 230 заболевших острым гепатитом неизвестного происхождения в двух десятках стран.
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