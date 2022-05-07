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В 15 странах ЕС выявили 95 случаев гепатита неизвестного происхождения - РИА Новости, 07.05.2022
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В 15 странах ЕС выявили 95 случаев гепатита неизвестного происхождения
В 15 странах ЕС выявили 95 случаев гепатита неизвестного происхождения - РИА Новости, 07.05.2022
В 15 странах ЕС выявили 95 случаев гепатита неизвестного происхождения
Примерно 95 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в 15 странах ЕС, сообщает портал Euractiv со ссылкой на Европейский центр по профилактике и... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T11:14
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в мире
италия
испания
нидерланды
евросоюз
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Примерно 95 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в 15 странах ЕС, сообщает портал Euractiv со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC)."На момент 5 мая примерно 95 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в возрасте 16 лет и младше были зафиксированы в 15 странах ЕС — Европейской экономической зоны", — говорится в сообщении портала.Больше всего случаев зарегистрировано в Италии и Испании — 35 и 22 соответственно. В Нидерландах и Дании выявлено по шесть случаев, в Ирландии — меньше пяти. В Португалии и Румынии число случаев на каждую страну составляет четыре, в Бельгии — три. По два случая зафиксировали в Австрии, на Кипре, во Франции и в Норвегии. В таких странах, как ФРГ, Польша, Словения, выявлено по одному случаю.Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала о почти 230 заболевших острым гепатитом неизвестного происхождения в двух десятках стран.
https://ria.ru/20210728/gepatit-1743327912.html
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в мире, италия, испания, нидерланды, евросоюз
11:14 07.05.2022 (обновлено: 11:42 07.05.2022)
 
В 15 странах ЕС выявили 95 случаев гепатита неизвестного происхождения

В 15 странах ЕС выявили 95 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках штатив с образцами крови пациентов
Лаборант держит в руках штатив с образцами крови пациентов - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Лаборант держит в руках штатив с образцами крови пациентов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Примерно 95 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в 15 странах ЕС, сообщает портал Euractiv со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).
"На момент 5 мая примерно 95 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в возрасте 16 лет и младше были зафиксированы в 15 странах ЕС Европейской экономической зоны", — говорится в сообщении портала.
Больше всего случаев зарегистрировано в Италии и Испании — 35 и 22 соответственно. В Нидерландах и Дании выявлено по шесть случаев, в Ирландии — меньше пяти. В Португалии и Румынии число случаев на каждую страну составляет четыре, в Бельгии — три. По два случая зафиксировали в Австрии, на Кипре, во Франции и в Норвегии. В таких странах, как ФРГ, Польша, Словения, выявлено по одному случаю.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала о почти 230 заболевших острым гепатитом неизвестного происхождения в двух десятках стран.
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