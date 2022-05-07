https://ria.ru/20220507/gepatit-1787365487.html

В 15 странах ЕС выявили 95 случаев гепатита неизвестного происхождения

В 15 странах ЕС выявили 95 случаев гепатита неизвестного происхождения - РИА Новости, 07.05.2022

В 15 странах ЕС выявили 95 случаев гепатита неизвестного происхождения

Примерно 95 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в 15 странах ЕС, сообщает портал Euractiv со ссылкой на Европейский центр по профилактике и... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T11:14

2022-05-07T11:14

2022-05-07T11:42

в мире

италия

испания

нидерланды

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574884618_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5a39170e25d467cedb1460599a6a3a4a.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Примерно 95 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в 15 странах ЕС, сообщает портал Euractiv со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC)."На момент 5 мая примерно 95 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в возрасте 16 лет и младше были зафиксированы в 15 странах ЕС — Европейской экономической зоны", — говорится в сообщении портала.Больше всего случаев зарегистрировано в Италии и Испании — 35 и 22 соответственно. В Нидерландах и Дании выявлено по шесть случаев, в Ирландии — меньше пяти. В Португалии и Румынии число случаев на каждую страну составляет четыре, в Бельгии — три. По два случая зафиксировали в Австрии, на Кипре, во Франции и в Норвегии. В таких странах, как ФРГ, Польша, Словения, выявлено по одному случаю.Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала о почти 230 заболевших острым гепатитом неизвестного происхождения в двух десятках стран.

https://ria.ru/20210728/gepatit-1743327912.html

италия

испания

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, италия, испания, нидерланды, евросоюз