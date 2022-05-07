https://ria.ru/20220507/gaz-1787414906.html
В Черном море скрыт мировой запас газа на 45 лет, заявил экс-премьер Турции
В Черном море скрыт мировой запас газа на 45 лет, заявил экс-премьер Турции - РИА Новости, 07.05.2022
В Черном море скрыт мировой запас газа на 45 лет, заявил экс-премьер Турции
Запасов природного газа, находящихся в Черном море, хватит, чтобы удовлетворить мировой спрос на 45 лет, заявил бывший премьер-министр Турции и замглавы... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T17:45
2022-05-07T17:45
2022-05-07T17:45
цены на нефть
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Запасов природного газа, находящихся в Черном море, хватит, чтобы удовлетворить мировой спрос на 45 лет, заявил бывший премьер-министр Турции и замглавы правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым. Его слова передает газета Milliyet.По словам политика, Турция обладает крупными запасами природного топлива в крупных месторождениях вдоль черноморского побережья."Запасы Черного моря в природном газе сейчас оцениваются в 540 миллиардов кубометров. Это только начало, будет продолжение. Черное море способно покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет", — сказал Йылдырым на расширенном заседании местного консультативного совета партии.Ранее эксперты сообщили о взрывном росте поставок российского трубопроводного газа в страны Евросоюза, чему поспособствовали несколько факторов, среди которых ключевые — более выгодная цена и риск новых отключений потребителей.
https://ria.ru/20220507/gaz-1787396676.html
https://ria.ru/20220507/biometan-1787343085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, черное море, турция
В Черном море скрыт мировой запас газа на 45 лет, заявил экс-премьер Турции
Экс-премьер Турции Йылдырым: запасов природного газа в Черном море хватит на 45 лет