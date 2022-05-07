15:25 07.05.2022 (обновлено: 16:49 07.05.2022)
Bloomberg: Германию ждут разрушительные последствия без российского газа
Bloomberg: Берлин призывают отказаться от газа из России, но последствия будут негативными
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Западные страны призывают Германию полностью отказаться от поставок природного газа из России, несмотря на неизбежные негативные последствия, сообщает Bloomberg.
"Можно увеличить поставки из Норвегии. Терминалы СПГ в других местах на северном побережье Европы имеют свободную мощность, что позволяет доставлять газ от других поставщиков и транспортировать его по существующей сети. <...> Дополнительные временные мощности могут быть добавлены за счет аренды плавучих хранилищ и регазификационных установок", — отмечается в материале.
Также СМИ предлагает искусственно снизить спрос на газ, предложив немцам альтернативные способы не замерзнуть без российского топлива.
"Более высокие цены на энергоносители уже привели к тому, что промышленность и потребители стали экономить, но есть куда двигаться дальше. Например, больше немцев могут утеплить свои дома и установить тепловые насосы, в то время как многие промышленные потребители имеют возможность переключиться на альтернативные источники энергии, включая электричество и (или) возобновляемые источники энергии", — пишет Bloomberg.
Однако журналисты признали, что ситуация, в которой Германия полностью откажется от российского топлива, будет чревата тяжелыми последствиями. "Безусловно, подобные изменения обязательно будут разрушительными и повлекут за собой экономические издержки", — отметили авторы.
Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам. C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.