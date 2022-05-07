https://ria.ru/20220507/gaz-1787396676.html

Bloomberg: Германию ждут разрушительные последствия без российского газа

Bloomberg: Германию ждут разрушительные последствия без российского газа - РИА Новости, 07.05.2022

Bloomberg: Германию ждут разрушительные последствия без российского газа

Западные страны призывают Германию полностью отказаться от поставок природного газа из России, несмотря на неизбежные негативные последствия, сообщает... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T15:25

2022-05-07T15:25

2022-05-07T16:49

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

норвегия

германия

газпром

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Западные страны призывают Германию полностью отказаться от поставок природного газа из России, несмотря на неизбежные негативные последствия, сообщает Bloomberg.Авторы статьи перечислили меры, с помощью которых Берлин, по их мнению, может прекратить получать российский газ к концу года. Среди таких шагов, например, замена топлива из России норвежским, а также разворот к СПГ."Можно увеличить поставки из Норвегии. Терминалы СПГ в других местах на северном побережье Европы имеют свободную мощность, что позволяет доставлять газ от других поставщиков и транспортировать его по существующей сети. <...> Дополнительные временные мощности могут быть добавлены за счет аренды плавучих хранилищ и регазификационных установок", — отмечается в материале.Также СМИ предлагает искусственно снизить спрос на газ, предложив немцам альтернативные способы не замерзнуть без российского топлива."Более высокие цены на энергоносители уже привели к тому, что промышленность и потребители стали экономить, но есть куда двигаться дальше. Например, больше немцев могут утеплить свои дома и установить тепловые насосы, в то время как многие промышленные потребители имеют возможность переключиться на альтернативные источники энергии, включая электричество и (или) возобновляемые источники энергии", — пишет Bloomberg.Однако журналисты признали, что ситуация, в которой Германия полностью откажется от российского топлива, будет чревата тяжелыми последствиями. "Безусловно, подобные изменения обязательно будут разрушительными и повлекут за собой экономические издержки", — отметили авторы.Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам. C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.

https://ria.ru/20220507/biometan-1787343085.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/gaz-1787322820.html

https://ria.ru/20220506/gaz-1787236399.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, норвегия, германия, газпром