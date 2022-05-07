https://ria.ru/20220507/gaz-1787394773.html
В Австрии признали "горькую правду" о российском газе
В Австрии признали "горькую правду" о российском газе - РИА Новости, 07.05.2022
В Австрии признали "горькую правду" о российском газе
Российская спецоперация на Украине открыла Австрии "горькую правду" о зависимости от поставок энергоресурсов, пишет Bloomberg. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T15:10
2022-05-07T15:10
2022-05-07T15:31
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российская спецоперация на Украине открыла Австрии "горькую правду" о зависимости от поставок энергоресурсов, пишет Bloomberg.Как отмечает СМИ, газовые хранилища в стране на сегодня заполнены лишь на 20 процентов, что стало самым низким показателем в Европе. Исходя из доклада Австрийского энергетического агентства, Вена сможет отказаться от российского газа только через пять лет, учитывая то, что импорт составляет порядка 80 процентов от общего.Министр энергетики Леонора Глевессер заявляла, что альтернативы большим запасам сырья нет, поэтому нужно формировать стратегический резерв. "По словам Гевесслер, российская спецоперация на Украине открыла стране "горькую правду". При этом ее правительство изо всех сил пытается вырваться из полувековой хватки "Газпрома", — пишет автор материала.Глава ведомства подтвердила, что для сокращения поставок потребуются огромные усилия. Она отметила, что Австрия "активно работает" с госкомпанией OMV AG, чтобы платежи за российский газ осуществлялись в евро и не нарушали санкций ЕС.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.
https://ria.ru/20220507/gaz-1787342602.html
https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787245248.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, австрия, украина, европа, евросоюз, omv, газпром, россия
15:10 07.05.2022 (обновлено: 15:31 07.05.2022)
В Австрии признали "горькую правду" о российском газе
Bloomberg: спецоперация на Украине открыла Австрии "горькую правду" о российском газе
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
Российская спецоперация на Украине открыла Австрии "горькую правду" о зависимости от поставок энергоресурсов, пишет Bloomberg
.
Как отмечает СМИ, газовые хранилища в стране на сегодня заполнены лишь на 20 процентов, что стало самым низким показателем в Европе. Исходя из доклада Австрийского энергетического агентства, Вена сможет отказаться от российского газа только через пять лет, учитывая то, что импорт составляет порядка 80 процентов от общего.
Министр энергетики Леонора Глевессер заявляла, что альтернативы большим запасам сырья нет, поэтому нужно формировать стратегический резерв. "По словам Гевесслер, российская спецоперация на Украине открыла стране "горькую правду". При этом ее правительство изо всех сил пытается вырваться из полувековой хватки "Газпрома", — пишет автор материала.
Глава ведомства подтвердила, что для сокращения поставок потребуются огромные усилия. Она отметила, что Австрия "активно работает" с госкомпанией OMV AG, чтобы платежи за российский газ осуществлялись в евро и не нарушали санкций ЕС.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву
. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке
специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже
и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.
"Газпром
" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG
из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.