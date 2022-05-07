Рейтинг@Mail.ru
В Австрии признали "горькую правду" о российском газе - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220507/gaz-1787394773.html
В Австрии признали "горькую правду" о российском газе
В Австрии признали "горькую правду" о российском газе - РИА Новости, 07.05.2022
В Австрии признали "горькую правду" о российском газе
Российская спецоперация на Украине открыла Австрии "горькую правду" о зависимости от поставок энергоресурсов, пишет Bloomberg. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T15:10
2022-05-07T15:31
экономика
австрия
украина
европа
евросоюз
omv
газпром
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93111/35/931113545_0:239:2501:1645_1920x0_80_0_0_59aa60358565583a919bf6cd69151d13.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российская спецоперация на Украине открыла Австрии "горькую правду" о зависимости от поставок энергоресурсов, пишет Bloomberg.Как отмечает СМИ, газовые хранилища в стране на сегодня заполнены лишь на 20 процентов, что стало самым низким показателем в Европе. Исходя из доклада Австрийского энергетического агентства, Вена сможет отказаться от российского газа только через пять лет, учитывая то, что импорт составляет порядка 80 процентов от общего.Министр энергетики Леонора Глевессер заявляла, что альтернативы большим запасам сырья нет, поэтому нужно формировать стратегический резерв. "По словам Гевесслер, российская спецоперация на Украине открыла стране "горькую правду". При этом ее правительство изо всех сил пытается вырваться из полувековой хватки "Газпрома", — пишет автор материала.Глава ведомства подтвердила, что для сокращения поставок потребуются огромные усилия. Она отметила, что Австрия "активно работает" с госкомпанией OMV AG, чтобы платежи за российский газ осуществлялись в евро и не нарушали санкций ЕС.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.
https://ria.ru/20220507/gaz-1787342602.html
https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787245248.html
австрия
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93111/35/931113545_0:0:2305:1729_1920x0_80_0_0_037cfc8280e533be1dbd03b8b2a0b785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, австрия, украина, европа, евросоюз, omv, газпром, россия
15:10 07.05.2022 (обновлено: 15:31 07.05.2022)
 
В Австрии признали "горькую правду" о российском газе

Bloomberg: спецоперация на Украине открыла Австрии "горькую правду" о российском газе

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российская спецоперация на Украине открыла Австрии "горькую правду" о зависимости от поставок энергоресурсов, пишет Bloomberg.
Как отмечает СМИ, газовые хранилища в стране на сегодня заполнены лишь на 20 процентов, что стало самым низким показателем в Европе. Исходя из доклада Австрийского энергетического агентства, Вена сможет отказаться от российского газа только через пять лет, учитывая то, что импорт составляет порядка 80 процентов от общего.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 06:11
Эксперт рассказала, какие страны могут отказаться от покупки газа из России
Министр энергетики Леонора Глевессер заявляла, что альтернативы большим запасам сырья нет, поэтому нужно формировать стратегический резерв. "По словам Гевесслер, российская спецоперация на Украине открыла стране "горькую правду". При этом ее правительство изо всех сил пытается вырваться из полувековой хватки "Газпрома", — пишет автор материала.
Глава ведомства подтвердила, что для сокращения поставок потребуются огромные усилия. Она отметила, что Австрия "активно работает" с госкомпанией OMV AG, чтобы платежи за российский газ осуществлялись в евро и не нарушали санкций ЕС.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.
"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.
Закрытая автозаправочная станция BP в Варшаве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 16:08
В Германии раскрыли "кошмарные" заблуждения ЕС об антироссийских санкциях
 
ЭкономикаАвстрияУкраинаЕвропаЕвросоюзOMVГазпромРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала