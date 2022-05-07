https://ria.ru/20220507/gaz-1787360532.html

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно - РИА Новости, 07.05.2022

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объёме 92,4 миллиона кубометров на 7 мая, сообщил... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T10:37

2022-05-07T10:37

2022-05-07T10:37

газпром

экономика

украина

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объёме 92,4 миллиона кубометров на 7 мая, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей – 92,4 миллиона кубометров на 7 мая", — говорится в его сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. Снижение объёмов транзита не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".Заявки держатся на уровне выше 90 миллионов кубометров с воскресенья, на этой неделе по сравнению с прошлой выше примерно на 40%.

https://ria.ru/20220507/ssha-1787346627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

газпром, экономика, украина, россия