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"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно - РИА Новости, 07.05.2022
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"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно - РИА Новости, 07.05.2022
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объёме 92,4 миллиона кубометров на 7 мая, сообщил... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:37
2022-05-07T10:37
газпром
экономика
украина
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объёме 92,4 миллиона кубометров на 7 мая, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей – 92,4 миллиона кубометров на 7 мая", — говорится в его сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. Снижение объёмов транзита не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".Заявки держатся на уровне выше 90 миллионов кубометров с воскресенья, на этой неделе по сравнению с прошлой выше примерно на 40%.
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газпром, экономика, украина, россия
10:37 07.05.2022
 
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объёме 92,4 миллиона кубометров на 7 мая, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей – 92,4 миллиона кубометров на 7 мая", — говорится в его сообщении.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. Снижение объёмов транзита не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".
При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.
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В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".
Заявки держатся на уровне выше 90 миллионов кубометров с воскресенья, на этой неделе по сравнению с прошлой выше примерно на 40%.
 
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