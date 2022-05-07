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Эксперт рассказала, какие страны могут отказаться от покупки газа из России - РИА Новости, 07.05.2022
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Эксперт рассказала, какие страны могут отказаться от покупки газа из России
Эксперт рассказала, какие страны могут отказаться от покупки газа из России - РИА Новости, 07.05.2022
Эксперт рассказала, какие страны могут отказаться от покупки газа из России
Северная Македония, Нидерланды и Сербия могут стать следующими странами, которые откажутся от покупки газа из России, поделилась мнением с РИА Новости директор... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T06:11
2022-05-07T06:11
россия
экономика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Северная Македония, Нидерланды и Сербия могут стать следующими странами, которые откажутся от покупки газа из России, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.Первыми оплачивать газ в рублях отказались Польша и Болгария. Впоследствии в СМИ сообщалось, что Финляндия также приняла решение не платить за газ в рублях. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. Белова напомнила, что у Польши и Болгарии в конце текущего года истекали долгосрочные соглашения на покупку российского газа, причем первая еще два года назад заявляла, что не будет продлевать контракт.Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом".
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россия, экономика
06:11 07.05.2022
 
Эксперт рассказала, какие страны могут отказаться от покупки газа из России

Эксперт Белова заявила, что Нидерланды и Сербия могут отказаться от покупки газа из России

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Северная Македония, Нидерланды и Сербия могут стать следующими странами, которые откажутся от покупки газа из России, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.
Первыми оплачивать газ в рублях отказались Польша и Болгария. Впоследствии в СМИ сообщалось, что Финляндия также приняла решение не платить за газ в рублях. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. Белова напомнила, что у Польши и Болгарии в конце текущего года истекали долгосрочные соглашения на покупку российского газа, причем первая еще два года назад заявляла, что не будет продлевать контракт.
"В 2022 году истекают соглашения у Северной Македонии, Нидерландов, Сербии и ряда немецких компаний. Поэтому можно ожидать отказа от продолжения сотрудничества кого-то из них", - сказала собеседница агентства.
Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом".
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