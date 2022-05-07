https://ria.ru/20220507/gaz-1787342602.html

Эксперт рассказала, какие страны могут отказаться от покупки газа из России

Эксперт рассказала, какие страны могут отказаться от покупки газа из России - РИА Новости, 07.05.2022

Эксперт рассказала, какие страны могут отказаться от покупки газа из России

Северная Македония, Нидерланды и Сербия могут стать следующими странами, которые откажутся от покупки газа из России, поделилась мнением с РИА Новости директор... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T06:11

2022-05-07T06:11

2022-05-07T06:11

россия

экономика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Северная Македония, Нидерланды и Сербия могут стать следующими странами, которые откажутся от покупки газа из России, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.Первыми оплачивать газ в рублях отказались Польша и Болгария. Впоследствии в СМИ сообщалось, что Финляндия также приняла решение не платить за газ в рублях. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. Белова напомнила, что у Польши и Болгарии в конце текущего года истекали долгосрочные соглашения на покупку российского газа, причем первая еще два года назад заявляла, что не будет продлевать контракт.Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом".

https://ria.ru/20220506/gaz-1787314890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, экономика