https://ria.ru/20220507/flagi-1787411667.html

Власти Берлина пояснили, что украинские флаги не запрещены 8 и 9 мая

Власти Берлина пояснили, что украинские флаги не запрещены 8 и 9 мая - РИА Новости, 07.05.2022

Власти Берлина пояснили, что украинские флаги не запрещены 8 и 9 мая

Власти Берлина в преддверии памятных мероприятий по случаю Дня Победы пояснили, что речи о запрете украинского флага в немецкой столице не идет, запрет на его... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T17:26

2022-05-07T17:26

2022-05-07T18:36

в мире

берлин (город)

украина

германия

день победы

андрей мельников

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БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Власти Берлина в преддверии памятных мероприятий по случаю Дня Победы пояснили, что речи о запрете украинского флага в немецкой столице не идет, запрет на его демонстрацию коснется только территорий ряда мемориалов.Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее назвал "пощечиной украинскому народу" решение полиции Берлина о запрете использования государственных флагов Украины в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая."Украинские флаги разрешены в Берлине также 8 и 9 мая", - говорится в сообщении управления сената Берлина по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта.Отмечается, что запрет на демонстрацию флага коснется только пятнадцати мемориалов, где соответствующие правила призваны обеспечить "достойное и мирное" проведение памятных мероприятий. На этих территориях не допускается "никаких флагов или военной символики", исключение будет сделано только для ветеранов Второй мировой войны, а также послов и их делегаций, подчеркивается в заявлении.Что касается "пророссийских мероприятий", проводимых за пределами мемориалов в немецкой столице, то на них берлинская полиция проследит за тем, чтобы не было "публичного одобрения наступательной войны против Украины", отметили в ведомстве.Ранее полиция Берлина опубликовала на немецком, русском и украинском языках сообщение о правилах поведения в городе в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая. Так, на территории воинских мемориалов в эти дни запрещается демонстрировать российские или украинские флаги, георгиевские ленты, изображения латинских букв V и Z, носить военную форму, включать военные песни. Правила действуют два дня, исключения сделаны для дипломатических делегаций и ветеранов.

https://ria.ru/20220507/germaniya-1787384640.html

берлин (город)

украина

германия

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в мире, берлин (город), украина, германия, день победы, андрей мельников