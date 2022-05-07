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Власти Берлина пояснили, что украинские флаги не запрещены 8 и 9 мая - РИА Новости, 07.05.2022
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Власти Берлина пояснили, что украинские флаги не запрещены 8 и 9 мая
Власти Берлина пояснили, что украинские флаги не запрещены 8 и 9 мая - РИА Новости, 07.05.2022
Власти Берлина пояснили, что украинские флаги не запрещены 8 и 9 мая
Власти Берлина в преддверии памятных мероприятий по случаю Дня Победы пояснили, что речи о запрете украинского флага в немецкой столице не идет, запрет на его... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T17:26
2022-05-07T18:36
в мире
берлин (город)
украина
германия
день победы
андрей мельников
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БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Власти Берлина в преддверии памятных мероприятий по случаю Дня Победы пояснили, что речи о запрете украинского флага в немецкой столице не идет, запрет на его демонстрацию коснется только территорий ряда мемориалов.Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее назвал "пощечиной украинскому народу" решение полиции Берлина о запрете использования государственных флагов Украины в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая."Украинские флаги разрешены в Берлине также 8 и 9 мая", - говорится в сообщении управления сената Берлина по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта.Отмечается, что запрет на демонстрацию флага коснется только пятнадцати мемориалов, где соответствующие правила призваны обеспечить "достойное и мирное" проведение памятных мероприятий. На этих территориях не допускается "никаких флагов или военной символики", исключение будет сделано только для ветеранов Второй мировой войны, а также послов и их делегаций, подчеркивается в заявлении.Что касается "пророссийских мероприятий", проводимых за пределами мемориалов в немецкой столице, то на них берлинская полиция проследит за тем, чтобы не было "публичного одобрения наступательной войны против Украины", отметили в ведомстве.Ранее полиция Берлина опубликовала на немецком, русском и украинском языках сообщение о правилах поведения в городе в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая. Так, на территории воинских мемориалов в эти дни запрещается демонстрировать российские или украинские флаги, георгиевские ленты, изображения латинских букв V и Z, носить военную форму, включать военные песни. Правила действуют два дня, исключения сделаны для дипломатических делегаций и ветеранов.
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в мире, берлин (город), украина, германия, день победы, андрей мельников
17:26 07.05.2022 (обновлено: 18:36 07.05.2022)
 
Власти Берлина пояснили, что украинские флаги не запрещены 8 и 9 мая

Власти Берлина заявили, что речи о запрете украинского флага в немецкой столице не идет

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Власти Берлина в преддверии памятных мероприятий по случаю Дня Победы пояснили, что речи о запрете украинского флага в немецкой столице не идет, запрет на его демонстрацию коснется только территорий ряда мемориалов.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее назвал "пощечиной украинскому народу" решение полиции Берлина о запрете использования государственных флагов Украины в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая.
"Украинские флаги разрешены в Берлине также 8 и 9 мая", - говорится в сообщении управления сената Берлина по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта.
Отмечается, что запрет на демонстрацию флага коснется только пятнадцати мемориалов, где соответствующие правила призваны обеспечить "достойное и мирное" проведение памятных мероприятий. На этих территориях не допускается "никаких флагов или военной символики", исключение будет сделано только для ветеранов Второй мировой войны, а также послов и их делегаций, подчеркивается в заявлении.
Что касается "пророссийских мероприятий", проводимых за пределами мемориалов в немецкой столице, то на них берлинская полиция проследит за тем, чтобы не было "публичного одобрения наступательной войны против Украины", отметили в ведомстве.
Ранее полиция Берлина опубликовала на немецком, русском и украинском языках сообщение о правилах поведения в городе в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая. Так, на территории воинских мемориалов в эти дни запрещается демонстрировать российские или украинские флаги, георгиевские ленты, изображения латинских букв V и Z, носить военную форму, включать военные песни. Правила действуют два дня, исключения сделаны для дипломатических делегаций и ветеранов.
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