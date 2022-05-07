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В Эстонии задержали мужчину, сорвавшего флаг с канцелярии посольства России
В Эстонии задержали мужчину, сорвавшего флаг с канцелярии посольства России - РИА Новости, 07.05.2022
В Эстонии задержали мужчину, сорвавшего флаг с канцелярии посольства России
Полиция Эстонии задержала мужчину, сорвавшего флаг с канцелярии посольства РФ в городе Тарту, сообщило в пятницу издание Postimees. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T00:09
2022-05-07T00:09
2022-05-07T00:09
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Полиция Эстонии задержала мужчину, сорвавшего флаг с канцелярии посольства РФ в городе Тарту, сообщило в пятницу издание Postimees.Российский флаг со здания канцелярии посольства РФ в Тарту был сорван 19 марта. Полиция приступила к выяснению обстоятельств случившегося в рамках уголовного производства, начатого по статье об осквернении официального символа иностранного государства. Следственной группе удалось через несколько дней после инцидента обнаружить флаг, а 21 марта флаг был возвращен в посольство.По словам сотрудника Тартуского отделения полиции Тимо Рейнталья, в случае наличия каких-либо признаков преступления по закону обязательно возбуждается уголовное дело. "Вероятно, это акт безрассудства в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек, допрошенный в качестве подозреваемого, также заявил, что понимает непозволительность своего поведения и сожалеет о содеянном", - сказал Рейнталь Postimees.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, россия, эстония
В Эстонии задержали мужчину, сорвавшего флаг с канцелярии посольства России
Полиция Эстонии задержала мужчину, сорвавшего флаг с канцелярии посольства России в Тарту
ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Полиция Эстонии задержала мужчину, сорвавшего флаг с канцелярии посольства РФ в городе Тарту, сообщило в пятницу издание Postimees.
Российский флаг со здания канцелярии посольства РФ
в Тарту
был сорван 19 марта. Полиция приступила к выяснению обстоятельств случившегося в рамках уголовного производства, начатого по статье об осквернении официального символа иностранного государства. Следственной группе удалось через несколько дней после инцидента обнаружить флаг, а 21 марта флаг был возвращен в посольство.
"Личность подозреваемого вскоре была установлена. Это 24-летний мужчина, которого подозревают в том, что он в состоянии опьянения в ночь на 19 марта сорвал флаг со здания канцелярии посольства РФ на улице Юликооли. Виновному грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года", - говорится в сообщении.
По словам сотрудника Тартуского отделения полиции Тимо Рейнталья, в случае наличия каких-либо признаков преступления по закону обязательно возбуждается уголовное дело. "Вероятно, это акт безрассудства в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек, допрошенный в качестве подозреваемого, также заявил, что понимает непозволительность своего поведения и сожалеет о содеянном", - сказал Рейнталь Postimees.