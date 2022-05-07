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В Эстонии задержали мужчину, сорвавшего флаг с канцелярии посольства России

В Эстонии задержали мужчину, сорвавшего флаг с канцелярии посольства России - РИА Новости, 07.05.2022

В Эстонии задержали мужчину, сорвавшего флаг с канцелярии посольства России

Полиция Эстонии задержала мужчину, сорвавшего флаг с канцелярии посольства РФ в городе Тарту, сообщило в пятницу издание Postimees. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T00:09

2022-05-07T00:09

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Полиция Эстонии задержала мужчину, сорвавшего флаг с канцелярии посольства РФ в городе Тарту, сообщило в пятницу издание Postimees.Российский флаг со здания канцелярии посольства РФ в Тарту был сорван 19 марта. Полиция приступила к выяснению обстоятельств случившегося в рамках уголовного производства, начатого по статье об осквернении официального символа иностранного государства. Следственной группе удалось через несколько дней после инцидента обнаружить флаг, а 21 марта флаг был возвращен в посольство.По словам сотрудника Тартуского отделения полиции Тимо Рейнталья, в случае наличия каких-либо признаков преступления по закону обязательно возбуждается уголовное дело. "Вероятно, это акт безрассудства в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек, допрошенный в качестве подозреваемого, также заявил, что понимает непозволительность своего поведения и сожалеет о содеянном", - сказал Рейнталь Postimees.

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Максим Горбачев

в мире, россия, эстония