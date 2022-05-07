https://ria.ru/20220507/erevan-1787369990.html

В Ереване несколько сотен женщин вышли на оппозиционный митинг

В Ереване несколько сотен женщин вышли на оппозиционный митинг - РИА Новости, 07.05.2022

В Ереване несколько сотен женщин вышли на оппозиционный митинг

Оппозиция Армении начала очередное шествие по улицам Еревана, в этот раз в нем принимают участие только женщины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T11:56

2022-05-07T11:56

2022-05-07T14:16

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ЕРЕВАН, 7 мая — РИА Новости. Оппозиция Армении начала очередное шествие по улицам Еревана, в этот раз в нем принимают участие только женщины, передает корреспондент РИА Новости.Маршируют несколько сотен человек. Сотрудники правоохранительных органов, в большинстве своем тоже женщины, сопровождают митингующих, при этом никак им не препятствуя.Также в субботу оппозиция начала автопробег в город Ванадзор в 120 километрах от Еревана. Там тоже пройдет митинг.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности. Звучат требования об отставке премьер-министра Никола Пашиняна.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, ереван, видео