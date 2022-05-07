https://ria.ru/20220507/erevan-1787369990.html
В Ереване несколько сотен женщин вышли на оппозиционный митинг
В Ереване несколько сотен женщин вышли на оппозиционный митинг - РИА Новости, 07.05.2022
В Ереване несколько сотен женщин вышли на оппозиционный митинг
Оппозиция Армении начала очередное шествие по улицам Еревана, в этот раз в нем принимают участие только женщины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T11:56
2022-05-07T11:56
2022-05-07T14:16
в мире
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 7 мая — РИА Новости. Оппозиция Армении начала очередное шествие по улицам Еревана, в этот раз в нем принимают участие только женщины, передает корреспондент РИА Новости.Маршируют несколько сотен человек. Сотрудники правоохранительных органов, в большинстве своем тоже женщины, сопровождают митингующих, при этом никак им не препятствуя.Также в субботу оппозиция начала автопробег в город Ванадзор в 120 километрах от Еревана. Там тоже пройдет митинг.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности. Звучат требования об отставке премьер-министра Никола Пашиняна.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Женщины на оппозиционном митинге в Ереване
Женщины вышли на оппозиционный митинг в Ереване
2022-05-07T11:56
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван, видео
В Ереване несколько сотен женщин вышли на оппозиционный митинг
ЕРЕВАН, 7 мая — РИА Новости. Оппозиция Армении начала очередное шествие по улицам Еревана, в этот раз в нем принимают участие только женщины, передает корреспондент РИА Новости.
2022-05-07T11:56
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PT0M13S
11:56 07.05.2022 (обновлено: 14:16 07.05.2022)
В Ереване несколько сотен женщин вышли на оппозиционный митинг
В Ереване несколько сотен женщин принимают участие в шествии оппозиции
ЕРЕВАН, 7 мая — РИА Новости. Оппозиция Армении начала очередное шествие по улицам Еревана, в этот раз в нем принимают участие только женщины, передает корреспондент РИА Новости.
Маршируют несколько сотен человек. Сотрудники правоохранительных органов, в большинстве своем тоже женщины, сопровождают митингующих, при этом никак им не препятствуя.
Также в субботу оппозиция начала автопробег в город Ванадзор в 120 километрах от Еревана
. Там тоже пройдет митинг.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении
. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности. Звучат требования об отставке премьер-министра Никола Пашиняна.