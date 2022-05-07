https://ria.ru/20220507/entsefalit-1787339765.html

В Роспотребнадзоре рассказали, кто рискует заразиться клещевым энцефалитом

В Роспотребнадзоре рассказали, кто рискует заразиться клещевым энцефалитом - РИА Новости, 07.05.2022

В Роспотребнадзоре рассказали, кто рискует заразиться клещевым энцефалитом

Возбудитель клещевого энцефалита передается человеку в первые минуты присасывания зараженного насекомого, при этом заразиться можно не только после укуса клеща, РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T03:55

2022-05-07T03:55

2022-05-07T03:56

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Возбудитель клещевого энцефалита передается человеку в первые минуты присасывания зараженного насекомого, при этом заразиться можно не только после укуса клеща, но и при употреблении сырого молока коз, овец или коров, а также при раздавливании клеща и втирании вируса в кожу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Заразиться можно при посещении эндемичных по клещевому энцефалиту территорий в лесах, лесопарках или на индивидуальных садово-огородных участках, при заносе клещей собаками или кошками, а также с цветами и ветками, уточнили в ведомстве.Кроме того, заражение клещевым энцефалитом возможно при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров и буйволов. В период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке, поэтому на неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт только после кипячения, отметили в пресс-службе. При этом заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него, например, творог или сметана.Помимо этого, заражение энцефалитом возможно при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса, подчеркнули в пресс-службе.К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от пола и возраста, наибольший риск у тех, чья деятельность связана с пребыванием в лесу - работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы, пояснили в пресс-службе.Самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация, ее можно пройти в прививочных пунктах на базе поликлиник, медсанчастей, НИИ, оказывающих данную услугу, после консультации врача. Завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда на неблагополучную территорию, добавили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20220428/allergiya-1785537534.html

россия

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия