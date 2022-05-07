https://ria.ru/20220507/donetsk-1787406516.html

При обстреле Петровского района Донецка ранен мирный житель

При обстреле Петровского района Донецка ранен мирный житель - РИА Новости, 07.05.2022

При обстреле Петровского района Донецка ранен мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T16:44

2022-05-07T16:44

2022-05-07T16:44

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

сергей лавров

россия

донецк (днр)

петровский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя - мужчины 1988 г.р. в результате обстрела ВФУ Петровского района Донецка по адресу ул. Черногорская, 66", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220507/donetsk-1787366194.html

https://ria.ru/20220507/obstrel-1787396444.html

россия

донецк (днр)

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, сергей лавров, россия, донецк (днр), петровский район, сцкк