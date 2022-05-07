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При обстреле Петровского района Донецка ранен мирный житель - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/donetsk-1787406516.html
При обстреле Петровского района Донецка ранен мирный житель
При обстреле Петровского района Донецка ранен мирный житель - РИА Новости, 07.05.2022
При обстреле Петровского района Донецка ранен мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T16:44
2022-05-07T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей лавров
россия
донецк (днр)
петровский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя - мужчины 1988 г.р. в результате обстрела ВФУ Петровского района Донецка по адресу ул. Черногорская, 66", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220507/donetsk-1787366194.html
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россия
донецк (днр)
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в мире, владимир путин, сергей лавров, россия, донецк (днр), петровский район, сцкк
16:44 07.05.2022
 
При обстреле Петровского района Донецка ранен мирный житель

В ДНР сообщили, что при обстреле Петровского района Донецка ранен мирный житель

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя - мужчины 1988 г.р. в результате обстрела ВФУ Петровского района Донецка по адресу ул. Черногорская, 66", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияДонецк (ДНР)Петровский районСЦКК
 
 
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