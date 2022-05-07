https://ria.ru/20220507/donetsk-1787369687.html
При обстреле Петровского района Донецка пострадали три мирных жителя
При обстреле Петровского района Донецка пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 07.05.2022
При обстреле Петровского района Донецка пострадали три мирных жителя
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении трех мирных жителей, в том числе... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T11:54
2022-05-07T11:54
2022-05-07T12:10
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении трех мирных жителей, в том числе 89-летнего мужчины, в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении трех мирных жителей в результате обстрела ВФУ Петровского района Донецка: мужчин 2000, 1963 и 1933 годов рождения", - говорится в сообщении.Кроме того, была повреждена школа, многоквартирный и частный жилой дома.
https://ria.ru/20220507/obstrel-1787358272.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире
11:54 07.05.2022 (обновлено: 12:10 07.05.2022)
При обстреле Петровского района Донецка пострадали три мирных жителя
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя