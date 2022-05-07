https://ria.ru/20220507/donetsk-1787369687.html

При обстреле Петровского района Донецка пострадали три мирных жителя

При обстреле Петровского района Донецка пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 07.05.2022

При обстреле Петровского района Донецка пострадали три мирных жителя

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении трех мирных жителей, в том числе... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T11:54

2022-05-07T11:54

2022-05-07T12:10

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении трех мирных жителей, в том числе 89-летнего мужчины, в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении трех мирных жителей в результате обстрела ВФУ Петровского района Донецка: мужчин 2000, 1963 и 1933 годов рождения", - говорится в сообщении.Кроме того, была повреждена школа, многоквартирный и частный жилой дома.

https://ria.ru/20220507/obstrel-1787358272.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире