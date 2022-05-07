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При обстреле Донецка украинскими военными были ранены два человека - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/donetsk-1787366194.html
При обстреле Донецка украинскими военными были ранены два человека
При обстреле Донецка украинскими военными были ранены два человека - РИА Новости, 07.05.2022
При обстреле Донецка украинскими военными были ранены два человека
Два человека пострадали в результате обстрелов Донецка украинскими военными, заявили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T11:19
2022-05-07T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей лавров
россия
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в результате обстрелов Донецка украинскими военными, заявили в штабе территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины атаковали Донецк, ранены два человека. В результате обстрела в Кировском районе ранена женщина, в Петровском районе ранение получил мужчина. Подробная информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220507/obstrel-1787358272.html
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россия
донецк (днр)
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в мире, владимир путин, сергей лавров, россия, донецк (днр), украина
11:19 07.05.2022
 
При обстреле Донецка украинскими военными были ранены два человека

В ДНР сообщили, что во время обстрелов Донецка украинскими военными ранены два человека

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в результате обстрелов Донецка украинскими военными, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
"Вооруженные формирования Украины атаковали Донецк, ранены два человека. В результате обстрела в Кировском районе ранена женщина, в Петровском районе ранение получил мужчина. Подробная информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства.
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Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияДонецк (ДНР)Украина
 
 
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