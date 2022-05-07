При обстреле Донецка украинскими военными были ранены два человека
В ДНР сообщили, что во время обстрелов Донецка украинскими военными ранены два человека
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в результате обстрелов Донецка украинскими военными, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
"Вооруженные формирования Украины атаковали Донецк, ранены два человека. В результате обстрела в Кировском районе ранена женщина, в Петровском районе ранение получил мужчина. Подробная информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.