https://ria.ru/20220507/donetsk-1787353993.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 07.05.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 09.15 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено четыре снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T09:37

2022-05-07T09:37

2022-05-07T09:37

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска в 09.15 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено четыре снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220507/obstrel-1787353684.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика