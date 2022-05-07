https://ria.ru/20220507/donetsk-1787353993.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 07.05.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 09.15 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено четыре снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T09:37
2022-05-07T09:37
2022-05-07T09:37
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска в 09.15 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено четыре снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220507/obstrel-1787353684.html
петровский район
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 миллиметра