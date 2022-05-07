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При обстреле украинскими войсками Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/donbass-1787390702.html
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадала женщина
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 07.05.2022
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадала женщина
Женщина получила ранения в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:35
2022-05-07T14:35
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Женщина получила ранения в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Горловке, по ул. Маршала Москаленко, ранена женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220506/gorlovka-1787231224.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол
14:35 07.05.2022
 
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадала женщина

В ДНР заявили, что при обстреле украинскими войсками Горловки пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Женщина получила ранения в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ в Горловке, по ул. Маршала Москаленко, ранена женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 15:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Горловке
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Стирол
 
 
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