https://ria.ru/20220507/donbass-1787390702.html
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадала женщина
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 07.05.2022
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадала женщина
Женщина получила ранения в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:35
2022-05-07T14:35
2022-05-07T14:35
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Женщина получила ранения в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Горловке, по ул. Маршала Москаленко, ранена женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220506/gorlovka-1787231224.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадала женщина
В ДНР заявили, что при обстреле украинскими войсками Горловки пострадала мирная жительница