https://ria.ru/20220507/donbass-1787390702.html

При обстреле украинскими войсками Горловки пострадала женщина

При обстреле украинскими войсками Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 07.05.2022

При обстреле украинскими войсками Горловки пострадала женщина

Женщина получила ранения в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T14:35

2022-05-07T14:35

2022-05-07T14:35

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

стирол

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Женщина получила ранения в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Горловке, по ул. Маршала Москаленко, ранена женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220506/gorlovka-1787231224.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол