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ВСУ попали в окружение у Северодонецка, заявил Мирошник - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/donbass-1787368345.html
ВСУ попали в окружение у Северодонецка, заявил Мирошник
ВСУ попали в окружение у Северодонецка, заявил Мирошник - РИА Новости, 07.05.2022
ВСУ попали в окружение у Северодонецка, заявил Мирошник
Украинские военные пытались организовать контратаку в селе Воеводовка в предместьях Северодонецка, но попали в окружение, сообщил посол ЛНР в России Родион... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T11:39
2022-05-07T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей лавров
луганская народная республика
северодонецк
россия
войска воздушно-космической обороны
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Украинские военные пытались организовать контратаку в селе Воеводовка в предместьях Северодонецка, но попали в окружение, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник."В треугольнике Северодонецк - Лисичанск - Рубежное продолжаются упорные бои, идет продвижение вперед, а ВКС России разносит укрепления и позиции украинских боевиков. Идут бои в окрестностях "треугольника" в районе населенных пунктов Воеводовка, Шипилово, Белогоровка и на Привольнянском плацдарме. В Воеводовке со стороны украинских боевиков была попытка контрнаступления, закончилась плачевно. Оставив на поле боя множество двухсотых (убитых - ред.), вояки откатились к своим позициям. По сути, все боевики подзадержавшиеся в Воеводовке, блокированы. У них есть выбор - либо с большими потерями попытаться вырваться с боем, либо сдаться и остаться в живых", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.По его данным, по территории Лисичанского завода резинотехнических изделий и колхозу "Лисичанский" нанесены точные удары. "Уничтожены артиллерийские и минометные батареи, которые вели обстрелы Рубежного, Северодонецка, Кременной и ближних населенных пунктов. Много разбитой техники, много погибших боевиков вооруженных формирований Украины", - сообщил Мирошник.В городских микрорайонах Северодонецка идут стрелковые бои. Штурм города продолжается, добавил он. "На протяжении последних двух недель и из Северодонецка и из Лисичанска выходят колонны (украинских военных - ред.) с техникой и пожитками, передвигаются в сторону Славянска. Доезжают не все", - заключил Мирошник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220507/boi-1787347341.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220507/popasnaya-1787353532.html
луганская народная республика
северодонецк
россия
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в мире, владимир путин, сергей лавров, луганская народная республика, северодонецк, россия, войска воздушно-космической обороны, родион мирошник
11:39 07.05.2022
 
ВСУ попали в окружение у Северодонецка, заявил Мирошник

Посол ЛНР Мирошник: ВСУ попытались контратаковать у Северодонецка, но попали в окружение

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец МВД ЛНР
Боец МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец МВД ЛНР . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Украинские военные пытались организовать контратаку в селе Воеводовка в предместьях Северодонецка, но попали в окружение, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"В треугольнике Северодонецк - Лисичанск - Рубежное продолжаются упорные бои, идет продвижение вперед, а ВКС России разносит укрепления и позиции украинских боевиков. Идут бои в окрестностях "треугольника" в районе населенных пунктов Воеводовка, Шипилово, Белогоровка и на Привольнянском плацдарме. В Воеводовке со стороны украинских боевиков была попытка контрнаступления, закончилась плачевно. Оставив на поле боя множество двухсотых (убитых - ред.), вояки откатились к своим позициям. По сути, все боевики подзадержавшиеся в Воеводовке, блокированы. У них есть выбор - либо с большими потерями попытаться вырваться с боем, либо сдаться и остаться в живых", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 08:14Специальная военная операция на Украине
В пригороде Северодонецка идут бои
По его данным, по территории Лисичанского завода резинотехнических изделий и колхозу "Лисичанский" нанесены точные удары. "Уничтожены артиллерийские и минометные батареи, которые вели обстрелы Рубежного, Северодонецка, Кременной и ближних населенных пунктов. Много разбитой техники, много погибших боевиков вооруженных формирований Украины", - сообщил Мирошник.
В городских микрорайонах Северодонецка идут стрелковые бои. Штурм города продолжается, добавил он. "На протяжении последних двух недель и из Северодонецка и из Лисичанска выходят колонны (украинских военных - ред.) с техникой и пожитками, передвигаются в сторону Славянска. Доезжают не все", - заключил Мирошник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Военнослужащий российской армии в населенном пункте Попасная в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 09:19В мире
Силы ЛНР и ВС России взяли под контроль администрацию города Попасная
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинСергей ЛавровЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкРоссияВойска воздушно-космической обороныРодион Мирошник
 
 
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