https://ria.ru/20220507/donbass-1787368345.html

ВСУ попали в окружение у Северодонецка, заявил Мирошник

ВСУ попали в окружение у Северодонецка, заявил Мирошник - РИА Новости, 07.05.2022

ВСУ попали в окружение у Северодонецка, заявил Мирошник

Украинские военные пытались организовать контратаку в селе Воеводовка в предместьях Северодонецка, но попали в окружение, сообщил посол ЛНР в России Родион... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T11:39

2022-05-07T11:39

2022-05-07T11:39

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

сергей лавров

луганская народная республика

северодонецк

россия

войска воздушно-космической обороны

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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Украинские военные пытались организовать контратаку в селе Воеводовка в предместьях Северодонецка, но попали в окружение, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник."В треугольнике Северодонецк - Лисичанск - Рубежное продолжаются упорные бои, идет продвижение вперед, а ВКС России разносит укрепления и позиции украинских боевиков. Идут бои в окрестностях "треугольника" в районе населенных пунктов Воеводовка, Шипилово, Белогоровка и на Привольнянском плацдарме. В Воеводовке со стороны украинских боевиков была попытка контрнаступления, закончилась плачевно. Оставив на поле боя множество двухсотых (убитых - ред.), вояки откатились к своим позициям. По сути, все боевики подзадержавшиеся в Воеводовке, блокированы. У них есть выбор - либо с большими потерями попытаться вырваться с боем, либо сдаться и остаться в живых", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.По его данным, по территории Лисичанского завода резинотехнических изделий и колхозу "Лисичанский" нанесены точные удары. "Уничтожены артиллерийские и минометные батареи, которые вели обстрелы Рубежного, Северодонецка, Кременной и ближних населенных пунктов. Много разбитой техники, много погибших боевиков вооруженных формирований Украины", - сообщил Мирошник.В городских микрорайонах Северодонецка идут стрелковые бои. Штурм города продолжается, добавил он. "На протяжении последних двух недель и из Северодонецка и из Лисичанска выходят колонны (украинских военных - ред.) с техникой и пожитками, передвигаются в сторону Славянска. Доезжают не все", - заключил Мирошник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220507/boi-1787347341.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220507/popasnaya-1787353532.html

луганская народная республика

северодонецк

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, сергей лавров, луганская народная республика, северодонецк, россия, войска воздушно-космической обороны, родион мирошник