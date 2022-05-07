https://ria.ru/20220507/donbass-1787355540.html
В ДНР за 80 дней эскалации погибли 105 человек
В ДНР за 80 дней эскалации погибли 105 человек - РИА Новости, 07.05.2022
В ДНР за 80 дней эскалации погибли 105 человек
Сто пять мирных жителей, среди которых трое детей, погибли, 464, в том числе 39 детей, пострадали в ДНР за 80 дней эскалации, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T09:53
2022-05-07T09:53
2022-05-07T09:56
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Сто пять мирных жителей, среди которых трое детей, погибли, 464, в том числе 39 детей, пострадали в ДНР за 80 дней эскалации, сообщает представительство ДНР в СЦКК."За 80 дней эскалации погибли 105 мирных жителей, в том числе трое детей. Ранения различной степени тяжести получили 464 мирных жителя, в том числе 39 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что за этот период были зафиксированы 2540 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 2290.Всего противником выпущено 25 233 боеприпаса различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У", пять ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 10 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 3386 ракет РСЗО БМ-21 "Град".
https://ria.ru/20220505/yasinovataya-1786962870.html
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика
09:53 07.05.2022 (обновлено: 09:56 07.05.2022)
В ДНР за 80 дней эскалации погибли 105 человек
В ДНР за 80 дней эскалации погибли 105 человек, в том числе трое детей