https://ria.ru/20220507/donbass-1787351900.html

Союзные силы ЛНР и России взяли под контроль администрацию города Попасная

Союзные силы ЛНР и России взяли под контроль администрацию города Попасная - РИА Новости, 07.05.2022

Союзные силы ЛНР и России взяли под контроль администрацию города Попасная

Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль расположенное в центре города здание администрации города Попасная, сообщил посол ЛНР в России РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T09:14

2022-05-07T09:14

2022-05-07T09:14

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

сергей лавров

луганская народная республика

россия

попасная

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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль расположенное в центре города здание администрации города Попасная, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник."Здание городской администрации Попасной уже под контролем Народной милиции ЛНР и союзных сил. В городе больше двух месяцев идут ожесточенные бои. Врага метр за метром выбивают из мощнейшего укрепрайона, в который превращен город Попасная", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Попасная находится в западной части республики, через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск. До начала активных боевых действий в феврале 2022 года население Попасной составляло около 20 тысяч человек. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины город непродолжительное время был под контролем ЛНР, однако с июля 2014 года перешел под власть Киева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220505/troitskoe-1786936995.html

луганская народная республика

россия

попасная

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, сергей лавров, луганская народная республика, россия, попасная