https://ria.ru/20220507/delo-1787353117.html

СК завел дело после обнаружения в захоронения в Подмосковье

СК завел дело после обнаружения в захоронения в Подмосковье - РИА Новости, 07.05.2022

СК завел дело после обнаружения в захоронения в Подмосковье

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны после обнаружения захоронений пациентов психбольницы, замученных... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T09:30

2022-05-07T09:30

2022-05-07T09:45

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны после обнаружения захоронений пациентов психбольницы, замученных нацистами в 1941 году, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, в период с октября по ноябрь 1941 года офицеры и солдаты немецкого гарнизона, расположенного в населенном пункте Микулино Лотошинского района Московской области, совершили массовое убийство более 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы. Женщины скончались вследствие уморения голодом, замораживания, отравления ядами и газом, а также расстрела. 2 мая подмосковными поисковиками было обнаружено массовое захоронение не менее 102 человек, предположительно на месте расстрела пациенток."По факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов возбуждено уголовное дело по признакам преступления... действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы", - говорится в сообщении.По мнению следствия, далеко не все преступники были осуждены трибуналом в Нюрнберге и другими послевоенными протестами, и многим причастным к преступлениям нацистам удалось избежать наказания."В связи с этим Следственный комитет считает необходимым продолжить работу по установлению всех виновных, реализуя при этом принцип неотвратимости наказания. Ведомством будет сделано все возможное для расследования всех фактов геноцида народов Советского Союза. Вне зависимости от того, живы преступники или нет, мы примем меры для того, чтобы назвать их имена", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220506/polkovnik-1787300898.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)