https://ria.ru/20220507/dela-1787397742.html

СК завел уголовные дела после гибели людей при пожарах в Красноярском крае

СК завел уголовные дела после гибели людей при пожарах в Красноярском крае - РИА Новости, 07.05.2022

СК завел уголовные дела после гибели людей при пожарах в Красноярском крае

Следователи возбудили уголовные дела по факту гибели пяти человек в результате пожаров в Казачинском и Шарыповском районах Красноярского края, сообщает ГСУСК... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T15:31

2022-05-07T15:31

2022-05-07T15:34

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела по факту гибели пяти человек в результате пожаров в Казачинском и Шарыповском районах Красноярского края, сообщает ГСУСК региона.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек."По фактам гибели людей следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в разных домах по улице Октябрьская села Никольск Шарыповского района обнаружено тело, предположительно мужчины, и останки еще одного человека. В селе Талажанка Казачинского района с признаками воздействия открытого огня в домах обнаружены тела трех человек, предположительно двух женщин и мужчины.По последним данным МЧС, в настоящее время локализованы шесть пожаров в разных населенных пунктах края.

https://ria.ru/20220507/pozhar-1787382501.html

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Тушение лесных пожаров в Красноярском крае. Видео МВД РФ Погибших и пострадавших в результате крупного лесного пожара в Минусинском районе Красноярского края нет, фактов уничтожения имущества не допущено, сообщает прокуратура региона. Из-за пожаров перекрыт участок федеральной трассы "Енисей" 2022-05-07T15:31 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)