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СК завел уголовные дела после гибели людей при пожарах в Красноярском крае - РИА Новости, 07.05.2022
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СК завел уголовные дела после гибели людей при пожарах в Красноярском крае
СК завел уголовные дела после гибели людей при пожарах в Красноярском крае - РИА Новости, 07.05.2022
СК завел уголовные дела после гибели людей при пожарах в Красноярском крае
Следователи возбудили уголовные дела по факту гибели пяти человек в результате пожаров в Казачинском и Шарыповском районах Красноярского края, сообщает ГСУСК... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T15:31
2022-05-07T15:34
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела по факту гибели пяти человек в результате пожаров в Казачинском и Шарыповском районах Красноярского края, сообщает ГСУСК региона.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек."По фактам гибели людей следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в разных домах по улице Октябрьская села Никольск Шарыповского района обнаружено тело, предположительно мужчины, и останки еще одного человека. В селе Талажанка Казачинского района с признаками воздействия открытого огня в домах обнаружены тела трех человек, предположительно двух женщин и мужчины.По последним данным МЧС, в настоящее время локализованы шесть пожаров в разных населенных пунктах края.
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Тушение лесных пожаров в Красноярском крае. Видео МВД РФ
Погибших и пострадавших в результате крупного лесного пожара в Минусинском районе Красноярского края нет, фактов уничтожения имущества не допущено, сообщает прокуратура региона. Из-за пожаров перекрыт участок федеральной трассы "Енисей"
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:31 07.05.2022 (обновлено: 15:34 07.05.2022)
 
СК завел уголовные дела после гибели людей при пожарах в Красноярском крае

Уголовные дела возбуждены по фактам гибели пяти человек в пожарах в Красноярском крае

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела по факту гибели пяти человек в результате пожаров в Казачинском и Шарыповском районах Красноярского края, сообщает ГСУСК региона.
В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек.
"По фактам гибели людей следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в разных домах по улице Октябрьская села Никольск Шарыповского района обнаружено тело, предположительно мужчины, и останки еще одного человека. В селе Талажанка Казачинского района с признаками воздействия открытого огня в домах обнаружены тела трех человек, предположительно двух женщин и мужчины.
По последним данным МЧС, в настоящее время локализованы шесть пожаров в разных населенных пунктах края.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
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ПроисшествияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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