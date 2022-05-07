https://ria.ru/20220507/dacha-1787342746.html

Врач рассказал о самой опасной позе при дачных работах

Врач рассказал о самой опасной позе при дачных работах - РИА Новости, 07.05.2022

Врач рассказал о самой опасной позе при дачных работах

Дачные физические нагрузки нужно наращивать постепенно, при этом особенно опасно долго находиться в позе головой вниз, так как это может вызвать повышение... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T06:21

2022-05-07T06:21

2022-05-07T06:21

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дачные физические нагрузки нужно наращивать постепенно, при этом особенно опасно долго находиться в позе головой вниз, так как это может вызвать повышение давления, а также стоит осторожно поднимать тяжести, чтобы не повредить спину, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По словам врача, необходимо учитывать, что в зимнее время организм ослабляется малой подвижностью, отсутствием достаточного количества солнца, витаминов и микроэлементов, которыми богаты свежие овощи, фрукты и зелень. Многие ослаблены перенесенными вирусными заболеваниями."Поэтому нельзя давать себе сразу большие нагрузки. Организм может не справиться и ответить сбоем. Кроме того, нужно аккуратнее быть с очень активным майским солнцем, чтобы не обгореть", - добавил собеседник агентства.

https://realty.ria.ru/20220504/dacha-1786599971.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, россия