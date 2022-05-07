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Врач рассказал о самой опасной позе при дачных работах
Врач рассказал о самой опасной позе при дачных работах - РИА Новости, 07.05.2022
Врач рассказал о самой опасной позе при дачных работах
Дачные физические нагрузки нужно наращивать постепенно, при этом особенно опасно долго находиться в позе головой вниз, так как это может вызвать повышение... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T06:21
2022-05-07T06:21
2022-05-07T06:21
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дачные физические нагрузки нужно наращивать постепенно, при этом особенно опасно долго находиться в позе головой вниз, так как это может вызвать повышение давления, а также стоит осторожно поднимать тяжести, чтобы не повредить спину, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По словам врача, необходимо учитывать, что в зимнее время организм ослабляется малой подвижностью, отсутствием достаточного количества солнца, витаминов и микроэлементов, которыми богаты свежие овощи, фрукты и зелень. Многие ослаблены перенесенными вирусными заболеваниями."Поэтому нельзя давать себе сразу большие нагрузки. Организм может не справиться и ответить сбоем. Кроме того, нужно аккуратнее быть с очень активным майским солнцем, чтобы не обгореть", - добавил собеседник агентства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, россия
Врач рассказал о самой опасной позе при дачных работах
Врач Тяжельников заявил, что дачные физические нагрузки нужно наращивать постепенно
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дачные физические нагрузки нужно наращивать постепенно, при этом особенно опасно долго находиться в позе головой вниз, так как это может вызвать повышение давления, а также стоит осторожно поднимать тяжести, чтобы не повредить спину, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Ни в коем случае нельзя начинать интенсивно работать на даче после зимы. Нужно как в спорте - начинать наращивать нагрузки постепенно. Начинайте с простых задач. Разбивайте все работы на небольшие объемы, отрезки времени, обязательно отдыхайте и меняйте виды деятельности. Особенно опасно долго находиться в позе головой вниз. Это может вызвать повышение давления. Осторожно относитесь к подъему тяжестей, чтобы не повредить спину", - рассказал Тяжельников.
По словам врача, необходимо учитывать, что в зимнее время организм ослабляется малой подвижностью, отсутствием достаточного количества солнца, витаминов и микроэлементов, которыми богаты свежие овощи, фрукты и зелень. Многие ослаблены перенесенными вирусными заболеваниями.
"Поэтому нельзя давать себе сразу большие нагрузки. Организм может не справиться и ответить сбоем. Кроме того, нужно аккуратнее быть с очень активным майским солнцем, чтобы не обгореть", - добавил собеседник агентства.