https://ria.ru/20220507/chs-1787365948.html

В Красноярском крае объявили режим ЧС из-за пожаров

В Красноярском крае объявили режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 07.05.2022

В Красноярском крае объявили режим ЧС из-за пожаров

Губернатор Красноярского края объявил режим ЧС на территории региона из-за штормового ветра и природных пожаров, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T11:17

2022-05-07T11:17

2022-05-07T11:17

происшествия

александр усс

красноярский край

шарыповский район

шарыпово

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786243579_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_802aeadab3b6509124b28ff6e3bda217.jpg

КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Красноярского края объявил режим ЧС на территории региона из-за штормового ветра и природных пожаров, сообщает пресс-служба главы региона."С самого утра ситуация находится на контроле губернатора. Для исключения пожаров из-за обрыва проводов в результате сильного ветра, который достигает в некоторых местах до 40 м/с, были обесточены несколько населенных пунктов. Губернатор Александр Усс объявил режим ЧС на всей территории Красноярского края", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что две пилорамы горят в Шарыповском районе Красноярского края на общей площади в 5 тысяч квадратных метров и более 50 строений в разных районах края. По тревоге поднят личный состав города Шарыпово из-за пожара в лесном массиве в поселке Усть-Парная и частном секторе города. Роспотребнадзор рекомендует жителям по возможности оставаться дома и не открывать окна.По данным властей, на 13.00 (9.00 мск) в крае зафиксировано загорание 114 строений в восьми населенных пунктах и одном СНТ на территории 7 районов края.

https://ria.ru/20220506/pozhar-1787329740.html

красноярский край

шарыповский район

шарыпово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, александр усс, красноярский край, шарыповский район, шарыпово, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)