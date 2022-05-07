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В России начнут учитывать риск опасных биологических чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 07.05.2022
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В России начнут учитывать риск опасных биологических чрезвычайных ситуаций
В России начнут учитывать риск опасных биологических чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 07.05.2022
В России начнут учитывать риск опасных биологических чрезвычайных ситуаций
Риск чрезвычайных ситуаций, представляющих биологическую опасность для населения России, теперь будет учитываться при разработке паспортов безопасности... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T02:51
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Риск чрезвычайных ситуаций, представляющих биологическую опасность для населения России, теперь будет учитываться при разработке паспортов безопасности территорий во всех регионах страны; новый национальный стандарт станет обязательным с 1 июня 2022 года.Биолого-социальная ЧС - обстановка на определенной территории, где возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, а также потерь сельскохозяйственных животных. Такие ситуации могут быть вызваны инфекциями людей, сельскохозяйственных животных и растений.Отмечается, что новый ГОСТ содержит приложения с рекомендациями по оформлению нескольких разделов, которые характеризуют опасные объекты, показатели защищенности населения и территории, факторы риска природных и техногенных ЧС, а также чрезвычайных ситуаций, обусловленных биологической опасностью."Обновление ГОСТа позволило расширить область его применения, внесены изменения в структуру и состав паспорта безопасности административно-территориальных единиц", - подчеркивает ВНИИ ГОЧС.Паспорта безопасности территорий будут составляться по состоянию на начало января текущего года и корректироваться по мере необходимости с внесением изменений во все экземпляры. Переоформлять паспорта безопасности планируется каждые 5 лет.
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внии гочс, россия, общество
02:51 07.05.2022
 
В России начнут учитывать риск опасных биологических чрезвычайных ситуаций

В России с 1 июня начнут учитывать риск опасных биологических чрезвычайных ситуаций

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПейзаж
Пейзаж - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Риск чрезвычайных ситуаций, представляющих биологическую опасность для населения России, теперь будет учитываться при разработке паспортов безопасности территорий во всех регионах страны; новый национальный стандарт станет обязательным с 1 июня 2022 года.
Биолого-социальная ЧС - обстановка на определенной территории, где возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, а также потерь сельскохозяйственных животных. Такие ситуации могут быть вызваны инфекциями людей, сельскохозяйственных животных и растений.
"Утвержден актуализированный национальный стандарт "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Паспорт безопасности административно-территориальных единиц. Общие положения". Дата введения в действие - 1 июня 2022 года", - сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Отмечается, что новый ГОСТ содержит приложения с рекомендациями по оформлению нескольких разделов, которые характеризуют опасные объекты, показатели защищенности населения и территории, факторы риска природных и техногенных ЧС, а также чрезвычайных ситуаций, обусловленных биологической опасностью.
"Обновление ГОСТа позволило расширить область его применения, внесены изменения в структуру и состав паспорта безопасности административно-территориальных единиц", - подчеркивает ВНИИ ГОЧС.
Паспорта безопасности территорий будут составляться по состоянию на начало января текущего года и корректироваться по мере необходимости с внесением изменений во все экземпляры. Переоформлять паспорта безопасности планируется каждые 5 лет.
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