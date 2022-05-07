https://ria.ru/20220507/chs-1787338109.html

В России начнут учитывать риск опасных биологических чрезвычайных ситуаций

В России начнут учитывать риск опасных биологических чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 07.05.2022

В России начнут учитывать риск опасных биологических чрезвычайных ситуаций

Риск чрезвычайных ситуаций, представляющих биологическую опасность для населения России, теперь будет учитываться при разработке паспортов безопасности... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T02:51

2022-05-07T02:51

2022-05-07T02:51

внии гочс

россия

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Риск чрезвычайных ситуаций, представляющих биологическую опасность для населения России, теперь будет учитываться при разработке паспортов безопасности территорий во всех регионах страны; новый национальный стандарт станет обязательным с 1 июня 2022 года.Биолого-социальная ЧС - обстановка на определенной территории, где возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, а также потерь сельскохозяйственных животных. Такие ситуации могут быть вызваны инфекциями людей, сельскохозяйственных животных и растений.Отмечается, что новый ГОСТ содержит приложения с рекомендациями по оформлению нескольких разделов, которые характеризуют опасные объекты, показатели защищенности населения и территории, факторы риска природных и техногенных ЧС, а также чрезвычайных ситуаций, обусловленных биологической опасностью."Обновление ГОСТа позволило расширить область его применения, внесены изменения в структуру и состав паспорта безопасности административно-территориальных единиц", - подчеркивает ВНИИ ГОЧС.Паспорта безопасности территорий будут составляться по состоянию на начало января текущего года и корректироваться по мере необходимости с внесением изменений во все экземпляры. Переоформлять паспорта безопасности планируется каждые 5 лет.

https://ria.ru/20220429/pozhar-1786054269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

внии гочс, россия, общество