Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220507/braziliya-1787392080.html
В Бразилии прошла акция "Бессмертный полк"
В Бразилии прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2022
В Бразилии прошла акция "Бессмертный полк"
Потомки россиян в Бразилии провели в генеральном консульстве в Сан-Паулу акцию памяти участников Великой Отечественной войны - более 40 человек с портретами... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:47
2022-05-07T14:47
день победы — 2022
в мире
бразилия
сан-паулу (город)
россия
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/86/1559108664_0:292:2809:1872_1920x0_80_0_0_d4a584860aa23f17921cb35d0a007995.jpg
МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Потомки россиян в Бразилии провели в генеральном консульстве в Сан-Паулу акцию памяти участников Великой Отечественной войны - более 40 человек с портретами воевавших предков собрались, чтобы исполнить и послушать стихи и песни военных лет, сообщили РИА Новости в российском посольстве."В основном речь идет об иностранцах - акция прошла в Сан-Паулу, где проживает наибольшая часть нашей, если можно выразиться, колонии. Она состоит из бразильцев, потомков наших соотечественников во втором или третьем поколении, так что основными участниками стали граждане Бразилии - выходцы из России", - рассказал пресс-секретарь посольства Иван Глухов.Акция памяти "Бессмертный полк" прошла при поддержке генконсульства в Сан-Паулу, российской организации соотечественников в Бразилии и ее молодежного крыла пятого мая 2022 года. Участники встречи исполняли песни военных лет и стихи поэтов-фронтовиков."Бессмертный полк" - общенародная акция памяти участников и жертв Великой Отечественной войны, которая проходит в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. Из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия в большинстве регионов мира вынуждены были в течение двух лет проводить его в онлайн-формате.
https://radiosputnik.ria.ru/20220507/bessmertnyypolk-1787379967.html
https://ria.ru/20220506/aktsiya-1787331326.html
бразилия
сан-паулу (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/86/1559108664_122:0:2618:1872_1920x0_80_0_0_0c3c78ba30c9528ea7f74ff4a3650d72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, сан-паулу (город), россия, день победы
14:47 07.05.2022
 
В Бразилии прошла акция "Бессмертный полк"

Более 40 потомков россиян приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Бразилии

© РИА Новости / Максим Богодвид"Бессмертный полк"
Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
"Бессмертный полк". Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Потомки россиян в Бразилии провели в генеральном консульстве в Сан-Паулу акцию памяти участников Великой Отечественной войны - более 40 человек с портретами воевавших предков собрались, чтобы исполнить и послушать стихи и песни военных лет, сообщили РИА Новости в российском посольстве.
"В основном речь идет об иностранцах - акция прошла в Сан-Паулу, где проживает наибольшая часть нашей, если можно выразиться, колонии. Она состоит из бразильцев, потомков наших соотечественников во втором или третьем поколении, так что основными участниками стали граждане Бразилии - выходцы из России", - рассказал пресс-секретарь посольства Иван Глухов.
Участники акции Бессмертный полк в Киеве, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2019 год. - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 12:51В мире
В Греции из-за возможных провокаций изменили формат "Бессмертного полка"
Акция памяти "Бессмертный полк" прошла при поддержке генконсульства в Сан-Паулу, российской организации соотечественников в Бразилии и ее молодежного крыла пятого мая 2022 года. Участники встречи исполняли песни военных лет и стихи поэтов-фронтовиков.
"Бессмертный полк" - общенародная акция памяти участников и жертв Великой Отечественной войны, которая проходит в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. Из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия в большинстве регионов мира вынуждены были в течение двух лет проводить его в онлайн-формате.
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 23:59День Победы — 2022
В Будапеште прошла акция "Бессмертный полк"
 
День Победы — 2022В миреБразилияСан-Паулу (город)РоссияДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала