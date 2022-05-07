https://ria.ru/20220507/braziliya-1787392080.html

В Бразилии прошла акция "Бессмертный полк"

В Бразилии прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2022

В Бразилии прошла акция "Бессмертный полк"

Потомки россиян в Бразилии провели в генеральном консульстве в Сан-Паулу акцию памяти участников Великой Отечественной войны - более 40 человек с портретами... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T14:47

2022-05-07T14:47

2022-05-07T14:47

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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Потомки россиян в Бразилии провели в генеральном консульстве в Сан-Паулу акцию памяти участников Великой Отечественной войны - более 40 человек с портретами воевавших предков собрались, чтобы исполнить и послушать стихи и песни военных лет, сообщили РИА Новости в российском посольстве."В основном речь идет об иностранцах - акция прошла в Сан-Паулу, где проживает наибольшая часть нашей, если можно выразиться, колонии. Она состоит из бразильцев, потомков наших соотечественников во втором или третьем поколении, так что основными участниками стали граждане Бразилии - выходцы из России", - рассказал пресс-секретарь посольства Иван Глухов.Акция памяти "Бессмертный полк" прошла при поддержке генконсульства в Сан-Паулу, российской организации соотечественников в Бразилии и ее молодежного крыла пятого мая 2022 года. Участники встречи исполняли песни военных лет и стихи поэтов-фронтовиков."Бессмертный полк" - общенародная акция памяти участников и жертв Великой Отечественной войны, которая проходит в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. Из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия в большинстве регионов мира вынуждены были в течение двух лет проводить его в онлайн-формате.

https://radiosputnik.ria.ru/20220507/bessmertnyypolk-1787379967.html

https://ria.ru/20220506/aktsiya-1787331326.html

бразилия

сан-паулу (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бразилия, сан-паулу (город), россия, день победы