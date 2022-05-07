В Бразилии прошла акция "Бессмертный полк"
Более 40 потомков россиян приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Бразилии
"Бессмертный полк". Архивное фото
МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Потомки россиян в Бразилии провели в генеральном консульстве в Сан-Паулу акцию памяти участников Великой Отечественной войны - более 40 человек с портретами воевавших предков собрались, чтобы исполнить и послушать стихи и песни военных лет, сообщили РИА Новости в российском посольстве.
"В основном речь идет об иностранцах - акция прошла в Сан-Паулу, где проживает наибольшая часть нашей, если можно выразиться, колонии. Она состоит из бразильцев, потомков наших соотечественников во втором или третьем поколении, так что основными участниками стали граждане Бразилии - выходцы из России", - рассказал пресс-секретарь посольства Иван Глухов.
Акция памяти "Бессмертный полк" прошла при поддержке генконсульства в Сан-Паулу, российской организации соотечественников в Бразилии и ее молодежного крыла пятого мая 2022 года. Участники встречи исполняли песни военных лет и стихи поэтов-фронтовиков.
"Бессмертный полк" - общенародная акция памяти участников и жертв Великой Отечественной войны, которая проходит в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. Из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия в большинстве регионов мира вынуждены были в течение двух лет проводить его в онлайн-формате.