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ВС Турции нейтрализовали 11 боевиков РПК на севере Сирии - РИА Новости, 07.05.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220507/boeviki-1787407136.html
ВС Турции нейтрализовали 11 боевиков РПК на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 11 боевиков РПК на севере Сирии - РИА Новости, 07.05.2022
ВС Турции нейтрализовали 11 боевиков РПК на севере Сирии
Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации на севере Сирии 11 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T16:49
2022-05-07T16:49
война в сирии
в мире
турция
сирия
иракский курдистан
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации на севере Сирии 11 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК)."Наши героические турецкие вооруженные силы продолжают уничтожать очаги террористов на севере Сирии. Было нейтрализовано 11 террористов РПК/YPG, которые были полны решимости готовиться к нападению на районы операции "Источник мира" и "Оливковая ветвь", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
https://ria.ru/20220503/siriya-1786641242.html
турция
сирия
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в мире, турция, сирия, иракский курдистан, рабочая партия курдистана
16:49 07.05.2022
 
ВС Турции нейтрализовали 11 боевиков РПК на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали 11 боевиков Рабочей партии Курдистана на севере Сирии

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные на границе между Турцией и Сирией
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации на севере Сирии 11 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
"Наши героические турецкие вооруженные силы продолжают уничтожать очаги террористов на севере Сирии. Было нейтрализовано 11 террористов РПК/YPG, которые были полны решимости готовиться к нападению на районы операции "Источник мира" и "Оливковая ветвь", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
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