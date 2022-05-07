https://ria.ru/20220507/boeviki-1787407136.html

ВС Турции нейтрализовали 11 боевиков РПК на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали 11 боевиков РПК на севере Сирии - РИА Новости, 07.05.2022

ВС Турции нейтрализовали 11 боевиков РПК на севере Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации на севере Сирии 11 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T16:49

2022-05-07T16:49

2022-05-07T16:49

война в сирии

в мире

турция

сирия

иракский курдистан

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации на севере Сирии 11 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК)."Наши героические турецкие вооруженные силы продолжают уничтожать очаги террористов на севере Сирии. Было нейтрализовано 11 террористов РПК/YPG, которые были полны решимости готовиться к нападению на районы операции "Источник мира" и "Оливковая ветвь", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20220503/siriya-1786641242.html

турция

сирия

иракский курдистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, сирия, иракский курдистан, рабочая партия курдистана