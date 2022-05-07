Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли необычную причину снижения боеготовности армии США - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220507/boegotovnost-1787340167.html
СМИ раскрыли необычную причину снижения боеготовности армии США
СМИ раскрыли необычную причину снижения боеготовности армии США - РИА Новости, 07.05.2022
СМИ раскрыли необычную причину снижения боеготовности армии США
Эпидемия тучности снижает боеготовность армии Соединенных Штатов, пишет газета Daily Express со ссылкой на исследование ученых. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T04:07
2022-05-07T04:07
в мире
сша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589461255_157:0:3005:1602_1920x0_80_0_0_013aa2e9e2bbd4f935f73c0d1697c28d.jpg
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Эпидемия тучности снижает боеготовность армии Соединенных Штатов, пишет газета Daily Express со ссылкой на исследование ученых.Согласно докладу доктора Сары Полис, научного сотрудника медицинского факультета в Университете штата Кентукки, вопрос с избыточным весом, несмотря на все усилия Пентагона и других ведомств, оказывает негативное воздействие на американских военных, а связанные с ним риски для национальной безопасности "просто огромны"."Эта проблема сокращает круг подходящих для армии добровольцев-контрактников, она в целом уменьшает возможности для пополнения вооруженных сил, а также является потенциальной угрозой для боеспособности нашей армии в целом", - указывает специалист.Как выяснили исследователи, на сегодняшний день сильно изменился контингент, который проходит первоначальную военную подготовку. Так, среди новобранцев становится выше процент женщин и представителей расовых и этнических меньшинств. При этом именно среди женщин и меньшинств наблюдается повышенный процент тех, кто склонен к полноте.Кроме того, представители этих групп также находятся в зоне риска "повышенной продовольственной небезопасности", то есть голода, что, в свою очередь, тоже увеличивает процент опасность приобретения избыточного веса. "Отсутствие надежного доступа к пище ведет и к психологическим проблемам — постоянному чувству страха и другим. А эти проблемы, в свою очередь, мешают стабильности военных кадров и снижают боеготовность", - говорится в статье.В целом, начиная с 1960-х годов, количество новобранцев, принятых в американскую армию, несмотря на излишний вес, удвоилось в мужском сегменте рекрутов и утроилось в женском, добавляет Daily Express.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220506/ukraina-1787299278.html
https://ria.ru/20220506/immigranty-1787117729.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589461255_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_9ab600d0b8c0f71508c8aea7cb438c48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, министерство обороны сша
04:07 07.05.2022
 
СМИ раскрыли необычную причину снижения боеготовности армии США

Daily Express: эпидемия тучности снижает боеготовность американской армии

© AP Photo / dpa/Nicolas ArmerВоеннослужащие армии США
Военнослужащие армии США - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / dpa/Nicolas Armer
Военнослужащие армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Эпидемия тучности снижает боеготовность армии Соединенных Штатов, пишет газета Daily Express со ссылкой на исследование ученых.
Согласно докладу доктора Сары Полис, научного сотрудника медицинского факультета в Университете штата Кентукки, вопрос с избыточным весом, несмотря на все усилия Пентагона и других ведомств, оказывает негативное воздействие на американских военных, а связанные с ним риски для национальной безопасности "просто огромны".
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 19:22Специальная военная операция на Украине
The Economist: Украина сделала Америку беззащитной
"Эта проблема сокращает круг подходящих для армии добровольцев-контрактников, она в целом уменьшает возможности для пополнения вооруженных сил, а также является потенциальной угрозой для боеспособности нашей армии в целом", - указывает специалист.
Как выяснили исследователи, на сегодняшний день сильно изменился контингент, который проходит первоначальную военную подготовку. Так, среди новобранцев становится выше процент женщин и представителей расовых и этнических меньшинств. При этом именно среди женщин и меньшинств наблюдается повышенный процент тех, кто склонен к полноте.
Кроме того, представители этих групп также находятся в зоне риска "повышенной продовольственной небезопасности", то есть голода, что, в свою очередь, тоже увеличивает процент опасность приобретения избыточного веса. "Отсутствие надежного доступа к пище ведет и к психологическим проблемам — постоянному чувству страха и другим. А эти проблемы, в свою очередь, мешают стабильности военных кадров и снижают боеготовность", - говорится в статье.
В целом, начиная с 1960-х годов, количество новобранцев, принятых в американскую армию, несмотря на излишний вес, удвоилось в мужском сегменте рекрутов и утроилось в женском, добавляет Daily Express.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 01:49
Байден назвал американцев нацией иммигрантов
 
В миреСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала