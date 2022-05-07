https://ria.ru/20220507/boegotovnost-1787340167.html

СМИ раскрыли необычную причину снижения боеготовности армии США

СМИ раскрыли необычную причину снижения боеготовности армии США - РИА Новости, 07.05.2022

СМИ раскрыли необычную причину снижения боеготовности армии США

Эпидемия тучности снижает боеготовность армии Соединенных Штатов, пишет газета Daily Express со ссылкой на исследование ученых. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T04:07

2022-05-07T04:07

2022-05-07T04:07

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Эпидемия тучности снижает боеготовность армии Соединенных Штатов, пишет газета Daily Express со ссылкой на исследование ученых.Согласно докладу доктора Сары Полис, научного сотрудника медицинского факультета в Университете штата Кентукки, вопрос с избыточным весом, несмотря на все усилия Пентагона и других ведомств, оказывает негативное воздействие на американских военных, а связанные с ним риски для национальной безопасности "просто огромны"."Эта проблема сокращает круг подходящих для армии добровольцев-контрактников, она в целом уменьшает возможности для пополнения вооруженных сил, а также является потенциальной угрозой для боеспособности нашей армии в целом", - указывает специалист.Как выяснили исследователи, на сегодняшний день сильно изменился контингент, который проходит первоначальную военную подготовку. Так, среди новобранцев становится выше процент женщин и представителей расовых и этнических меньшинств. При этом именно среди женщин и меньшинств наблюдается повышенный процент тех, кто склонен к полноте.Кроме того, представители этих групп также находятся в зоне риска "повышенной продовольственной небезопасности", то есть голода, что, в свою очередь, тоже увеличивает процент опасность приобретения избыточного веса. "Отсутствие надежного доступа к пище ведет и к психологическим проблемам — постоянному чувству страха и другим. А эти проблемы, в свою очередь, мешают стабильности военных кадров и снижают боеготовность", - говорится в статье.В целом, начиная с 1960-х годов, количество новобранцев, принятых в американскую армию, несмотря на излишний вес, удвоилось в мужском сегменте рекрутов и утроилось в женском, добавляет Daily Express.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220506/ukraina-1787299278.html

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в мире, сша, министерство обороны сша