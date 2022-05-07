Власти Херсонской области заявили, что больше не допустят блокад Крыма
Власти Херсонской области заявили, что больше не допустят никаких блокад Крыма
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что никаких блокад Крыма больше допущено не будет.
Украинские власти после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году устроили на границе в Херсонской области транспортную, продовольственную, водную и энергетическую блокады полуострова.
"Все эти блокады в прошлом. Никаких блокад больше допущено не будет", - сказал Стремоусов агентству.
При этом, по его словам, люди из числа бывших чиновников Херсонской области, которые имели отношения к блокадам Крыма, будут осуждены и привлечены к ответственности по законам Российской Федерации.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.