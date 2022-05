https://ria.ru/20220507/black-1785361041.html

Черное будущее Америки. Какой сюрприз готовят темнокожие кандидаты

Черное будущее Америки. Какой сюрприз готовят темнокожие кандидаты - РИА Новости, 07.05.2022

Черное будущее Америки. Какой сюрприз готовят темнокожие кандидаты

Чернокожий кандидат от Демократической партии в сенат Гэри Чемберс вешает флаг Конфедерации на бельевую веревку с прищепками, обливает бензином и поджигает —... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T08:00

2022-05-07T08:00

2022-05-07T08:04

в мире

сша

америка

луизиана

джордж флойд

мартин лютер кинг

джо байден

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785369170_281:0:2938:1495_1920x0_80_0_0_5daf5e3d31ba436a4c38366708298713.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Чернокожий кандидат от Демократической партии в сенат Гэри Чемберс вешает флаг Конфедерации на бельевую веревку с прищепками, обливает бензином и поджигает — этот ролик собрал 750 тысяч просмотров. Предыдущий — почти семь миллионов: на экране политик раскуривает косяк с марихуаной, привлекая внимание к арестам за хранение наркотиков. В том, что предлагают избирателям популярные лидеры — афроамериканцы и могут ли они изменить политику США, разбиралось РИА Новости.Огонь и каннабис"Нас продолжают угнетать по всему Югу. Джерримендеринг — наследие Конфедерации. Пришло время сжечь дотла то, что от нее осталось!" — восклицает Чемберс за кадром. Видеоролик называется "Шрамы и полосы" (намек на звезды и полосы американского флага).Термин, который упоминает кандидат, — демаркация избирательных округов для искусственного регулирования политических сил. Чемберс имеет в виду отказ штата Луизиана создать второй избирательный округ с большинством чернокожих. При этом афроамериканцы составляют около трети населения Луизианы, от которой Чемберс и баллотируется в сенат.В ролике он приводит примеры расового неравенства в южных штатах: бедность, плохой доступ к медицине, электоральные ограничения. И так не только на Юге."Каждые 37 секунд в Америке кого-то арестовывают за хранение травки, — говорит он в другом видео. — Чернокожих — в четыре раза чаще, чем белых. Как правило, это не дилеры, а эпизодические курильщики — такие как я". Власть должна легализовать каннабис и простить арестованных из-за устаревшей идеологии, считает Чемберс.Хотя ролик и стал вирусным, не всем демократам в Луизиане он понравился. Губернатор Джон Бел Эдвардс раскритиковал соратника по партии: "Курение марихуаны не прибавит популярности политику".Цель Чемберса — потеснить действующего сенатора-республиканца Джона Кеннеди. Демократ обвиняет его в бедственном положении штата: Луизиана занимает 50-е место (то есть последнее) по эффективности борьбы с преступностью, 49-е — по экономике, 48-е — по образованию, 46-е — по здравоохранению и так далее. "Куда ни посмотри, мы в самом низу. Мы худшие", — возмущается он.Откуда взял эти сведения, не уточняет. Предположительно, в Бюро переписи населения: там действительно похожие данные.Со сбором средств на избирательную кампанию у Чемберса неважно: всего 600 тысяч долларов. У соперника уже 11 миллионов. Тем не менее борец за права чернокожих обогнал другого кандидата от демократов — бывшего пилота ВМС Люка Миксона.Гонорар за "рабство"В Атланте, на родине Мартина Лютера Кинга, афроамериканцы уже давно определяют деловую и культурную жизнь. Впрочем, в последнее время имидж "черной Мекки" потускнел. Дорогие новостройки вытесняют доступное жилье, растет преступность, и зажиточный район Бакхед, населенный преимущественно белыми, хочет отделиться от города.В июне 2020-го, когда еще не прошло и месяца после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе, полицейский застрелил в Атланте 27-летнего чернокожего Рейшарда Брукса. Протесты быстро превратились в погромы. Вооруженные афроамериканцы открыли огонь по проезжающему мимо автомобилю и смертельно ранили восьмилетнюю девочку. Мэр города чернокожая Киша Лэнс-Боттомс, до этого поддерживавшая митингующих, назвала происходящее хаосом и призвала бунтующих разойтись по домам. "Вы стреляли в ребенка и убили его, — сказала мэр. — Всему есть предел".Весной 2021-го Лэнс-Боттомс сообщила, что не будет баллотироваться на следующий срок: с нее хватит. Зато себя выдвинул бывший мэр Касим Рид, тоже чернокожий демократ. В прежние годы он снискал дурную славу: нескольких его помощников уличили во взяточничестве и налоговом мошенничестве. О нем негативно отзывались и черные, и белые. Рид проиграл, уступив беспартийному Андре Диккенсу — опять же афроамериканцу.Сомнительная репутация и у конгрессвумен от демократов Кори Буш в штате Миссури. Активистка Black Lives Matter, ярая противница финансирования полиции, назвавшая силовиков "еще одной системой рабства", заплатила почти 70 тысяч долларов частной полицейской охране за три месяца обслуживания. Раньше она была бездомной и в одиночку воспитывала двух детей.Шоу скандалистов"Смуглый парень с таким именем не может победить в округе Гамильтон", — говорили Афтабу Пуревалю, когда он пожелал баллотироваться на государственный пост в штате Огайо. Советовали сменить имя на более привычное для белых. Но сын индийского иммигранта и тибетской беженки это проигнорировал. В ноябре 2021-го он стал мэром Цинциннати.На тех выборах победили еще несколько цветных. Мишель Ву, дочь тайваньских иммигрантов, заняла кресло мэра Бостона. Питтсбург, Санкт-Петербург во Флориде и Дарем в Северной Каролине тоже возглавили чернокожие — впервые в истории. Причем некоторые выиграли выборы и в тех районах, где афроамериканцев не так уж много.Более того, мэр Дарема — женщина. Всего, по данным Университета Ратгерса, четырнадцатью крупными городами руководят леди неевропейского происхождения, в том числе восемь чернокожих и четыре азиатки. Одна из самых известных латиноамериканок в политике — молодая уроженка Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес. В 2019-м она попала в конгресс от демократов, победив Джозефа Кроули, который был сенатором десять лет. Причем предвыборную кампанию организовала сама. Обещала поддерживать рабочих, мигрантов и ЛГБТ. И действительно уделяла соцзащите большое внимание. Симпатичная и целеустремленная женщина завоевала симпатии американцев, ее даже прочили в президенты. Но, похоже, она устала от большой политики. Недавно конгрессвумен раскритиковала Джо Байдена. Ей не понравилось, что глава Белого дома позволил умеренным демократам заблокировать ключевые законопроекты его программы "Дорога к лучшему". В частности, бесплатное обучение в колледжах, три месяца оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам и несколько предложений по экозащите.В интервью изданию The New Yorker она охарактеризовала свое место работы нецензурно. По ее словам, участники этого "шоу" только и делают, что скандалят. Призналась, что думает об уходе с государственной должности и хочет заняться общественной деятельностью: перемены в стране возможны только по инициативе снизу.Большие амбиции приписывали и вице-президенту Камале Харрис — дочери иммигрантов из Индии и с Ямайки. В 2019-м она выдвигалась на высший пост, но позже призвала голосовать за Байдена. В ноябре 2021-го, когда глава государства находился под наркозом, Харрис в течение суток обладала его полномочиями — единственная женщина в американской истории. Тем не менее ее активность сошла на нет, и СМИ возможное президентство Харрис уже не обсуждают.Другой консерватизмЧернокожие есть и среди республиканцев. Уинсом Сирс, вице-губернатор Виргинии, отличается консервативными взглядами: сторонница Трампа, поддерживает запрет на аборты, а в рекламной кампании снялась со штурмовой винтовкой в руках. Это отсылка к ее прошлому: Сирс работала электриком в морской пехоте США в 1980-е.Родилась она на Ямайке. "Там чернокожие могут стать кем захотят", — говорила в интервью. По ее словам, уже после иммиграции в Соединенные Штаты ее отправляли в начальную школу на родину, где образовательная программа была гораздо строже. Сирс уже третий черный вице-губернатор Виргинии. Афроамериканцы от ее партии занимают этот пост еще в Мэриленде и Северной Каролине. Раньше — в Кентукки, Огайо и Флориде.При этом, пишет The Washington Post, около 90 процентов афроамериканцев исторически голосуют за демократов. Однако, уточняет Майкл Доусон, темнокожий профессор Гарварда, 30 процентов считают себя консерваторами. Как поясняет исследовательница Таша Филпот, черный и белый консерватизм — разные. Первый сфокусирован на социальной сфере и религии, второй — на общественной морали и роли правительства.Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев полагает, что влияние политиков неевропейского происхождения в американской власти усиливается. Нельзя исключать и их претензии на кресло в Белом доме. "Идет смена поколений и переоценка ценностей. Заканчивается время, когда государством руководили представители белого большинства. Возможно, Байден — последний политик этой эпохи", — говорит эксперт. И приводит пример: большинство кандидатов на пост главы Верховного суда США — афроамериканки.Однако, подчеркивает Васильев, под напором новой либеральной волны страна раскололась. Этнические меньшинства сместили демократическую партию влево. "Тон задают те, кого республиканцы называют марксистами и социалистами. Это недалеко от истины", — отмечает политолог. Впрочем, консервативные республиканцы да и часть демократов пока еще способны убирать радикальных конкурентов с шахматной доски.И все-таки даже Дональд Трамп получил в 2020-м больше голосов чернокожих, чем четырьмя годами раньше: предположительно, из-за обещаний поддержать региональный бизнес на Юге. Те выборы он проиграл, но президентская кампания 2024-го может пройти уже в новой Америке.

https://ria.ru/20210525/floyd-1733696972.html

https://ria.ru/20210414/ubiystvo-1728118457.html

https://ria.ru/20210124/kharris-1594183316.html

https://ria.ru/20190224/1551248219.html

https://ria.ru/20200620/1573192423.html

сша

америка

луизиана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, америка, луизиана, джордж флойд, мартин лютер кинг, джо байден, дональд трамп