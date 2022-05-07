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Украинские военные не могут подавить российские БПЛА, сообщил источник - РИА Новости, 07.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/bespilotniki-1787339528.html
Украинские военные не могут подавить российские БПЛА, сообщил источник
Украинские военные не могут подавить российские БПЛА, сообщил источник - РИА Новости, 07.05.2022
Украинские военные не могут подавить российские БПЛА, сообщил источник
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) войск Украины не могут подавить российские беспилотники разработки входящей в "Калашников" компании ZALA AERO из-за... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T03:41
2022-05-07T03:41
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) войск Украины не могут подавить российские беспилотники разработки входящей в "Калашников" компании ZALA AERO из-за специального защищённого радиоканала связи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Разведывательные беспилотники ZALA применяют в зоне спецоперации на территории Украины подразделения "Росгвардии". Эти дроны используются, в частности, для обнаружения позиций украинских войск и корректировки артиллерийского огня. Кроме того, согласно открытым данным, ВС РФ применяют по украинским военным дроны-камикадзе "Куб".По словам источника, украинская сторона активно пытается использовать против российских БПЛА различные станции радиоэлектронной борьбы, в том числе наиболее известную их модель - "Буковель-АД". Такой комплекс позволяет воздействовать на радиоэлектронные системы беспилотников.Как сообщал ранее РИА Новости другой источник в силовых структурах, используемые "Росгвардией" в рамках спецоперации разведывательные летательные аппарата ZALA 421-16Е за счет электрического двигателя в совокупности с малыми размерами, композитными материалами и светлым камуфляжем остаются практически невидимы для различных средств ПВО противника.В частности, их не захватывают тепловые головки самонаведения для ПЗРК. Это сводит потери среди дронов, в том числе от стрелкового огня с земли, к единичным случаям.
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украина, вооруженные силы рф, в мире
03:41 07.05.2022
 
Украинские военные не могут подавить российские БПЛА, сообщил источник

Украинские военные не могут подавить российские беспилотники ZALA из-за специальной защиты

© Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"Российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA
Российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA
© Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"
Российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) войск Украины не могут подавить российские беспилотники разработки входящей в "Калашников" компании ZALA AERO из-за специального защищённого радиоканала связи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Специальная защищенная линия связи разведывательных беспилотных аппаратов, а также барражирующих боеприпасов разработки ZALA AERO концерна "Калашникова" позволяет выполнять полеты в районах действия украинских систем РЭБ. Пока не отмечено ни одного случая выхода дронов из строя за счет воздействия средств радиоэлектронной борьбы Украины", - рассказал собеседник агентства.
Разведывательные беспилотники ZALA применяют в зоне спецоперации на территории Украины подразделения "Росгвардии". Эти дроны используются, в частности, для обнаружения позиций украинских войск и корректировки артиллерийского огня. Кроме того, согласно открытым данным, ВС РФ применяют по украинским военным дроны-камикадзе "Куб".
По словам источника, украинская сторона активно пытается использовать против российских БПЛА различные станции радиоэлектронной борьбы, в том числе наиболее известную их модель - "Буковель-АД". Такой комплекс позволяет воздействовать на радиоэлектронные системы беспилотников.
Как сообщал ранее РИА Новости другой источник в силовых структурах, используемые "Росгвардией" в рамках спецоперации разведывательные летательные аппарата ZALA 421-16Е за счет электрического двигателя в совокупности с малыми размерами, композитными материалами и светлым камуфляжем остаются практически невидимы для различных средств ПВО противника.
В частности, их не захватывают тепловые головки самонаведения для ПЗРК. Это сводит потери среди дронов, в том числе от стрелкового огня с земли, к единичным случаям.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы РФВ мире
 
 
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