https://ria.ru/20220507/bespilotniki-1787339528.html

Украинские военные не могут подавить российские БПЛА, сообщил источник

Украинские военные не могут подавить российские БПЛА, сообщил источник - РИА Новости, 07.05.2022

Украинские военные не могут подавить российские БПЛА, сообщил источник

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) войск Украины не могут подавить российские беспилотники разработки входящей в "Калашников" компании ZALA AERO из-за... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T03:41

2022-05-07T03:41

2022-05-07T03:41

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) войск Украины не могут подавить российские беспилотники разработки входящей в "Калашников" компании ZALA AERO из-за специального защищённого радиоканала связи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Разведывательные беспилотники ZALA применяют в зоне спецоперации на территории Украины подразделения "Росгвардии". Эти дроны используются, в частности, для обнаружения позиций украинских войск и корректировки артиллерийского огня. Кроме того, согласно открытым данным, ВС РФ применяют по украинским военным дроны-камикадзе "Куб".По словам источника, украинская сторона активно пытается использовать против российских БПЛА различные станции радиоэлектронной борьбы, в том числе наиболее известную их модель - "Буковель-АД". Такой комплекс позволяет воздействовать на радиоэлектронные системы беспилотников.Как сообщал ранее РИА Новости другой источник в силовых структурах, используемые "Росгвардией" в рамках спецоперации разведывательные летательные аппарата ZALA 421-16Е за счет электрического двигателя в совокупности с малыми размерами, композитными материалами и светлым камуфляжем остаются практически невидимы для различных средств ПВО противника.В частности, их не захватывают тепловые головки самонаведения для ПЗРК. Это сводит потери среди дронов, в том числе от стрелкового огня с земли, к единичным случаям.

https://ria.ru/20220507/sily-1787334465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, вооруженные силы рф, в мире