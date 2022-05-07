https://ria.ru/20220507/berlin-1787379647.html

Берлинская полиция расследует инцидент в доме, где живут журналисты

Берлинская полиция расследует инцидент в доме, где живут журналисты - РИА Новости, 07.05.2022

Берлинская полиция расследует инцидент в доме, где живут журналисты

Расследование по инциденту в доме, где проживают российские журналисты, начато, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T13:01

2022-05-07T13:01

2022-05-07T13:16

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БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Расследование по инциденту в доме, где проживают российские журналисты, начато, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.В пятницу здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению, одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише была обнаружена канистра с проводами. Прибывший по вызову наряд полиции эвакуировал жильцов, саперы обезвредили устройство. По данным источника, близкого к полицейским кругами, речь шла о детонаторе и горючем вещества, остатки устройства переданы экспертам."Расследование идёт, привлечена прокуратура Берлина и департамент госбезопасности полиции", - заявил представитель ведомства, отказавшись на данном этапе следствия оценить вероятность того, что преступление является возможной попыткой теракта в отношении российских журналистов и членов их семей.В пресс-службе подтвердили, что в настоящее время криминалисты изучают улики, собранные на месте, в том числе "уровень угрозы от устройства", которое было обнаружено в одной из вентиляционных шахт здания и уничтожено саперами.

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/berlin-1787303850.html

https://ria.ru/20220506/berlin-1787322971.html

берлин (город)

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

берлин (город), в мире, германия