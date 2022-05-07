https://ria.ru/20220507/berlin-1787379647.html
Берлинская полиция расследует инцидент в доме, где живут журналисты
Берлинская полиция расследует инцидент в доме, где живут журналисты - РИА Новости, 07.05.2022
Берлинская полиция расследует инцидент в доме, где живут журналисты
Расследование по инциденту в доме, где проживают российские журналисты, начато, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T13:01
2022-05-07T13:01
2022-05-07T13:16
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БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Расследование по инциденту в доме, где проживают российские журналисты, начато, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.В пятницу здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению, одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише была обнаружена канистра с проводами. Прибывший по вызову наряд полиции эвакуировал жильцов, саперы обезвредили устройство. По данным источника, близкого к полицейским кругами, речь шла о детонаторе и горючем вещества, остатки устройства переданы экспертам."Расследование идёт, привлечена прокуратура Берлина и департамент госбезопасности полиции", - заявил представитель ведомства, отказавшись на данном этапе следствия оценить вероятность того, что преступление является возможной попыткой теракта в отношении российских журналистов и членов их семей.В пресс-службе подтвердили, что в настоящее время криминалисты изучают улики, собранные на месте, в том числе "уровень угрозы от устройства", которое было обнаружено в одной из вентиляционных шахт здания и уничтожено саперами.
https://radiosputnik.ria.ru/20220506/berlin-1787303850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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берлин (город), в мире, германия
13:01 07.05.2022 (обновлено: 13:16 07.05.2022)
Берлинская полиция расследует инцидент в доме, где живут журналисты
Берлинская полиция начала расследование по инциденту в доме, где живут журналисты
БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Расследование по инциденту в доме, где проживают российские журналисты, начато, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.
В пятницу здание на западе Берлина
, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению, одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише была обнаружена канистра с проводами. Прибывший по вызову наряд полиции эвакуировал жильцов, саперы обезвредили устройство. По данным источника, близкого к полицейским кругами, речь шла о детонаторе и горючем вещества, остатки устройства переданы экспертам.
"Расследование идёт, привлечена прокуратура Берлина и департамент госбезопасности полиции", - заявил представитель ведомства, отказавшись на данном этапе следствия оценить вероятность того, что преступление является возможной попыткой теракта в отношении российских журналистов и членов их семей.
В пресс-службе подтвердили, что в настоящее время криминалисты изучают улики, собранные на месте, в том числе "уровень угрозы от устройства", которое было обнаружено в одной из вентиляционных шахт здания и уничтожено саперами.