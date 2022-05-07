https://ria.ru/20220507/berlin-1787376081.html

В Берлине предотвратили попытку теракта против российских журналистов

В Берлине предотвратили попытку теракта против российских журналистов - РИА Новости, 07.05.2022

В Берлине предотвратили попытку теракта против российских журналистов

В Берлине предотвращена вероятная попытка теракта против российских журналистов и членов их семей, заявили в посольстве России в Германии. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T12:33

2022-05-07T12:33

2022-05-07T13:30

в мире

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787377188_238:264:2076:1298_1920x0_80_0_0_e82783566b8afae3b1ad41a7ea1f61f3.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Берлине предотвращена вероятная попытка теракта против российских журналистов и членов их семей, заявили в посольстве России в Германии.По информации дипмиссии, вчера во второй половине дня окно одной из квартир дома, в котором живут сотрудники корпунктов СМИ, разбили брошенной со стороны улицы бутылкой. При осмотре обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами.Жильцам предоставили возможность переехать в безопасное место.Впоследствии дипломаты направили в немецкий МИД ноту с требованием провести расследование. В полиции Берлина РИА Новости сообщили, что оно уже идет: привлечены прокуратура и отдел госбезопасности.Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что ждет беспристрастной оценки ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ.Посольство не исключает, что "данный вопиющий акт может быть напрямую связан с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды". Сведения и фотоматериалы о месте проживания российских журналистов и членов их семей, в адрес которых звучали и продолжают звучать угрозы, "размещались в соцсетях и публиковалась в ведущих германских СМИ", утверждают в дипмиссии.

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нападение на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, разбито окно, найдена канистра с проводами, передает корреспондент РИА Новости 2022-05-07T12:33 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, берлин (город), видео