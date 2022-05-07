https://ria.ru/20220507/berlin-1787376081.html
В Берлине предотвратили попытку теракта против российских журналистов
В Берлине предотвратили попытку теракта против российских журналистов - РИА Новости, 07.05.2022
В Берлине предотвратили попытку теракта против российских журналистов
В Берлине предотвращена вероятная попытка теракта против российских журналистов и членов их семей, заявили в посольстве России в Германии. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T12:33
2022-05-07T12:33
2022-05-07T13:30
в мире
берлин (город)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Берлине предотвращена вероятная попытка теракта против российских журналистов и членов их семей, заявили в посольстве России в Германии.По информации дипмиссии, вчера во второй половине дня окно одной из квартир дома, в котором живут сотрудники корпунктов СМИ, разбили брошенной со стороны улицы бутылкой. При осмотре обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами.Жильцам предоставили возможность переехать в безопасное место.Впоследствии дипломаты направили в немецкий МИД ноту с требованием провести расследование. В полиции Берлина РИА Новости сообщили, что оно уже идет: привлечены прокуратура и отдел госбезопасности.Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что ждет беспристрастной оценки ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ.Посольство не исключает, что "данный вопиющий акт может быть напрямую связан с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды". Сведения и фотоматериалы о месте проживания российских журналистов и членов их семей, в адрес которых звучали и продолжают звучать угрозы, "размещались в соцсетях и публиковалась в ведущих германских СМИ", утверждают в дипмиссии.
берлин (город)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787377188_573:199:2039:1298_1920x0_80_0_0_5ae85a8d17e9be638ec74978d531d4f1.jpg
Нападение на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости
На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, разбито окно, найдена канистра с проводами, передает корреспондент РИА Новости
2022-05-07T12:33
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, берлин (город), видео
12:33 07.05.2022 (обновлено: 13:30 07.05.2022)
В Берлине предотвратили попытку теракта против российских журналистов
Посольство РФ: в Берлине пресекли попытку теракта против российских журналистов и их семей
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Берлине предотвращена вероятная попытка теракта против российских журналистов и членов их семей, заявили в посольстве России в Германии.
По информации дипмиссии, вчера во второй половине дня окно одной из квартир дома, в котором живут сотрудники корпунктов СМИ, разбили брошенной со стороны улицы бутылкой. При осмотре обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами.
"Прибывшие сотрудники германских правоохранительных органов срочно эвакуировали жильцов, оцепили комплекс и вызвали пожарную службу и саперов. Последние подтвердили, что предмет, предположительно, является самодельным взрывным устройством. В связи с опасностью его перемещения было принято решение о деактивации на месте. В результате операции никто не пострадал", — говорится в заявлении.
Жильцам предоставили возможность переехать в безопасное место.
Впоследствии дипломаты направили в немецкий МИД ноту с требованием провести расследование. В полиции Берлина
РИА Новости сообщили, что оно уже идет: привлечены прокуратура и отдел госбезопасности.
Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что ждет беспристрастной оценки ООН
, ЮНЕСКО
и ОБСЕ
.
Посольство не исключает, что "данный вопиющий акт может быть напрямую связан с развязанной в ФРГ
атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды".
Сведения и фотоматериалы о месте проживания российских журналистов и членов их семей, в адрес которых звучали и продолжают звучать угрозы, "размещались в соцсетях и публиковалась в ведущих германских СМИ", утверждают в дипмиссии.