https://ria.ru/20220507/benzin-1787336044.html

Эксперт рассказал, в каких странах мира самый дешевый бензин

Эксперт рассказал, в каких странах мира самый дешевый бензин - РИА Новости, 07.05.2022

Эксперт рассказал, в каких странах мира самый дешевый бензин

Среднемировые цены на бензин выросли вслед за нефтью - в начале мая текущего года они составляют порядка 1,33 доллара за литр. Однако в разных странах стоимость РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T02:12

2022-05-07T02:12

2022-05-07T02:12

экономика

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784529483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f7beb43d1c753b62fac9ea7a67d91bc.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Среднемировые цены на бензин выросли вслед за нефтью - в начале мая текущего года они составляют порядка 1,33 доллара за литр. Однако в разных странах стоимость бензина кардинально отличается - и дело не только и не столько в экономике, рассказал агентству “Прайм” врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.Дороже всего на данный момент бензин в Гонконге (2,78 USD за 1 литр) и Норвегии (2,41 USD за 1 литр). Дешевле всего (если брать страны, в которых ведется официальный учет) - в Алжире (0,32 USD за 1 литр) и Кувейте (0,34 USD за 1 литр)“Справедливости ради нужно отметить, что в Венесуэле, Сирии, Ливии, Иране и Ираке цены бывают и ниже - известны случаи, когда в Венесуэле цена снижалась до 0,02 USD (2 цента!) за 1 литр. Но, с учетом всего происходящего в этих странах, эти цены - вопрос исключительно творчества, ничего общего не имеющего с реальной экономикой”, - отмечает эксперт.

https://ria.ru/20220504/benzin-1786834338.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, цены на нефть