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В США раскрыли местоположение военной базы, которая следит за ВМФ России
В США раскрыли местоположение военной базы, которая следит за ВМФ России - РИА Новости, 07.05.2022
В США раскрыли местоположение военной базы, которая следит за ВМФ России
США используют военную базу в Кеблавике в Исландии для слежки за российским Военно-морским флотом. Об этом пишет ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T15:29
2022-05-07T15:29
2022-05-07T18:13
в мире
сша
исландия
атлантический океан
нато
министерство обороны сша
россия
северный флот вмф россии
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. США используют военную базу в Кеблавике в Исландии для слежки за российским Военно-морским флотом. Об этом пишет ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.Как отметил эксперт, во времена холодной войны авиабаза была ключевым опорным пунктом для охоты на советские атомные подводные лодки, которые бороздили Атлантический океан. После распада СССР Кеблавик временно запустел, но Пентагон решил отремонтировать его в 2017 году, выделив 22 миллиона долларов. В апреле Шестой флот США провел в этом районе учения Northern Viking 22, отработав скоординированные с союзниками по НАТО операции.По словам Атламазоглу, военная база в Исландии — это также идеальный плацдарм для освоения богатых ресурсов Арктики, которая начинает подтаивать. В регионе расположены залежи природного газа, нефти и других ископаемых, резюмировал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220216/arktika-1773147795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, исландия, атлантический океан, нато, министерство обороны сша, россия, северный флот вмф россии
15:29 07.05.2022 (обновлено: 18:13 07.05.2022)
В США раскрыли местоположение военной базы, которая следит за ВМФ России
Ветеран НАТО Атламазоглу заявил, что США используют базу в Исландии для слежки за Россией