https://ria.ru/20220507/banki-1787341180.html

FT: западные банки отложили миллиарды долларов на случай ухода из России

FT: западные банки отложили миллиарды долларов на случай ухода из России - РИА Новости, 07.05.2022

FT: западные банки отложили миллиарды долларов на случай ухода из России

Западные банки отложили более 10 миллиардов долларов в ожидании убытков в случае ухода из России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственные... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T04:57

2022-05-07T04:57

2022-05-07T04:57

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в мире

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Западные банки отложили более 10 миллиардов долларов в ожидании убытков в случае ухода из России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты.Как пишет издание, санкции, которые были введены против России из-за специальной военной операции на Украине, вынудили банки рассмотреть уход из страны.Газета отмечает, что западные банки "резервируют более 10 миллиардов долларов в ожидании убытков от своих предприятий".Издание упоминает, что итальянская банковская группа Unicredit, в частности, зарезервировала 1,3 миллиарда евро для покрытия возможных потерь в России и предупредила, что может понести убытки в размере 5,3 миллиарда евро в случае прекращения своего бизнеса в стране.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220506/protest-1787301826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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