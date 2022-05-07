Рейтинг@Mail.ru
FT: западные банки отложили миллиарды долларов на случай ухода из России - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220507/banki-1787341180.html
FT: западные банки отложили миллиарды долларов на случай ухода из России
FT: западные банки отложили миллиарды долларов на случай ухода из России - РИА Новости, 07.05.2022
FT: западные банки отложили миллиарды долларов на случай ухода из России
Западные банки отложили более 10 миллиардов долларов в ожидании убытков в случае ухода из России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственные... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T04:57
2022-05-07T04:57
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_2f1c11c5528b728930503b25b91eb3cd.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Западные банки отложили более 10 миллиардов долларов в ожидании убытков в случае ухода из России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты.Как пишет издание, санкции, которые были введены против России из-за специальной военной операции на Украине, вынудили банки рассмотреть уход из страны.Газета отмечает, что западные банки "резервируют более 10 миллиардов долларов в ожидании убытков от своих предприятий".Издание упоминает, что итальянская банковская группа Unicredit, в частности, зарезервировала 1,3 миллиарда евро для покрытия возможных потерь в России и предупредила, что может понести убытки в размере 5,3 миллиарда евро в случае прекращения своего бизнеса в стране.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220506/protest-1787301826.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_e0f12cb28d2ff9d2af687ffb1f0178fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире
04:57 07.05.2022
 
FT: западные банки отложили миллиарды долларов на случай ухода из России

FT: западные банки отложили 10 миллиардов долларов на случай убытков из-за ухода из России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Знак процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Западные банки отложили более 10 миллиардов долларов в ожидании убытков в случае ухода из России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты.
Как пишет издание, санкции, которые были введены против России из-за специальной военной операции на Украине, вынудили банки рассмотреть уход из страны.
Газета отмечает, что западные банки "резервируют более 10 миллиардов долларов в ожидании убытков от своих предприятий".
Издание упоминает, что итальянская банковская группа Unicredit, в частности, зарезервировала 1,3 миллиарда евро для покрытия возможных потерь в России и предупредила, что может понести убытки в размере 5,3 миллиарда евро в случае прекращения своего бизнеса в стране.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 19:36
МИД выразил послу Британии протест из-за новых санкций против России
 
РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала