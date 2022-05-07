https://ria.ru/20220507/azovstal-1787368601.html

Из "Азовстали" эвакуировали 50 человек

Из "Азовстали" эвакуировали 50 человек - РИА Новости, 07.05.2022

Из "Азовстали" эвакуировали 50 человек

Еще 50 человек эвакуированы в субботу с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T11:41

2022-05-07T11:41

2022-05-07T11:49

в мире

азовсталь

мариуполь

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Еще 50 человек эвакуированы в субботу с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Сегодня, 7 мая, с территории "Азовстали" эвакуированы 50 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Отмечается, что число гражданских лиц, эвакуированных с территории предприятия, достигло 176 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220505/azovstal-1786977298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азовсталь, мариуполь