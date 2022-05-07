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В ДНР не могут назвать число заложников на "Азовстали" - РИА Новости, 07.05.2022
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В ДНР не могут назвать число заложников на "Азовстали"
В ДНР не могут назвать число заложников на "Азовстали" - РИА Новости, 07.05.2022
В ДНР не могут назвать число заложников на "Азовстали"
ДНР не может оценить число заложников из числа мирных граждан, удерживаемых противником на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, заявил в интервью РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T09:07
2022-05-07T12:09
в мире
рамзан кадыров
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
мариуполь
россия
донецкая народная республика
евросовет
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. ДНР не может оценить число заложников из числа мирных граждан, удерживаемых противником на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства Ян Гагин.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в бункерах "Азовстали" по воле националистов находятся свыше 150 мирных жителей."Подобные данные мы можем получить, ссылаясь исключительно на боевиков "Азова", которые удерживают завод... либо тех, кто уже смог выйти с "Азовстали". То есть количество заложников мы сейчас практически оценить не можем", - сказал он.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Президент РФ Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отменить. Путин пояснил, что нужно думать о сохранении жизни российских солдат и офицеров, и распорядился заблокировать зону "Азовстали". В ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, призвавшем открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя, президент РФ отмечал, что после освобождения города отдан приказ отменить штурм "Азовстали", всем сложившим оружие гарантируется жизнь.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, рамзан кадыров, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, мариуполь, россия, донецкая народная республика, евросовет
09:07 07.05.2022 (обновлено: 12:09 07.05.2022)
 
В ДНР не могут назвать число заложников на "Азовстали"

В ДНР не могут оценить число мирных граждан, оказавшихся в заложниках на "Азовстали"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. ДНР не может оценить число заложников из числа мирных граждан, удерживаемых противником на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства Ян Гагин.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в бункерах "Азовстали" по воле националистов находятся свыше 150 мирных жителей.
"Подобные данные мы можем получить, ссылаясь исключительно на боевиков "Азова", которые удерживают завод... либо тех, кто уже смог выйти с "Азовстали". То есть количество заложников мы сейчас практически оценить не можем", - сказал он.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.
Президент РФ Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отменить. Путин пояснил, что нужно думать о сохранении жизни российских солдат и офицеров, и распорядился заблокировать зону "Азовстали". В ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, призвавшем открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя, президент РФ отмечал, что после освобождения города отдан приказ отменить штурм "Азовстали", всем сложившим оружие гарантируется жизнь.
Читайте полный текст интервью >>>
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В миреРамзан КадыровАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаЕвросовет
 
 
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