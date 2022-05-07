https://ria.ru/20220507/ataka-1787415071.html
Офицер армии Египта и десять солдат погибли при отражении атаки боевиков
Офицер армии Египта и десять солдат погибли при отражении атаки боевиков - РИА Новости, 07.05.2022
Офицер армии Египта и десять солдат погибли при отражении атаки боевиков
Офицер египетской армии и 10 солдат погибли, отражая атаку террористов на Синайском полуострове, сообщил в субботу представитель ВС Египта. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T17:46
2022-05-07T17:46
2022-05-07T17:49
в мире
египет
суэцкий канал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602782167_0:200:3286:2048_1920x0_80_0_0_669443d416d113e7e996c190a70f4f04.jpg
КАИР, 7 мая - РИА Новости. Офицер египетской армии и 10 солдат погибли, отражая атаку террористов на Синайском полуострове, сообщил в субботу представитель ВС Египта."Группа террористов напала на водонасосную станцию к востоку от Суэцкого канала, ей был дан отпор. В результате отражения атаки погибли офицер и 10 солдат", - говорится в заявлении представителя ВС Египта Гариба Гариба в Twitter армии.По его словам, ранены пятеро боевиков, террористов окружили в одном из районов Синая.
https://ria.ru/20220301/poshliny-1775836507.html
египет
суэцкий канал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602782167_216:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_68ea782fbbeddb1e2e54c07981e2dbad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, суэцкий канал
17:46 07.05.2022 (обновлено: 17:49 07.05.2022)
Офицер армии Египта и десять солдат погибли при отражении атаки боевиков
ВС Египта: офицер и десять солдат погибли при отражении атаки боевиков