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Офицер армии Египта и десять солдат погибли при отражении атаки боевиков - РИА Новости, 07.05.2022
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Офицер армии Египта и десять солдат погибли при отражении атаки боевиков
Офицер армии Египта и десять солдат погибли при отражении атаки боевиков - РИА Новости, 07.05.2022
Офицер армии Египта и десять солдат погибли при отражении атаки боевиков
Офицер египетской армии и 10 солдат погибли, отражая атаку террористов на Синайском полуострове, сообщил в субботу представитель ВС Египта. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T17:46
2022-05-07T17:49
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КАИР, 7 мая - РИА Новости. Офицер египетской армии и 10 солдат погибли, отражая атаку террористов на Синайском полуострове, сообщил в субботу представитель ВС Египта."Группа террористов напала на водонасосную станцию к востоку от Суэцкого канала, ей был дан отпор. В результате отражения атаки погибли офицер и 10 солдат", - говорится в заявлении представителя ВС Египта Гариба Гариба в Twitter армии.По его словам, ранены пятеро боевиков, террористов окружили в одном из районов Синая.
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в мире, египет, суэцкий канал
17:46 07.05.2022 (обновлено: 17:49 07.05.2022)
 
Офицер армии Египта и десять солдат погибли при отражении атаки боевиков

ВС Египта: офицер и десять солдат погибли при отражении атаки боевиков

© AP Photo / Sam MadgyСуэцкий канал
Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Sam Madgy
Суэцкий канал. Архивное фото
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КАИР, 7 мая - РИА Новости. Офицер египетской армии и 10 солдат погибли, отражая атаку террористов на Синайском полуострове, сообщил в субботу представитель ВС Египта.
"Группа террористов напала на водонасосную станцию к востоку от Суэцкого канала, ей был дан отпор. В результате отражения атаки погибли офицер и 10 солдат", - говорится в заявлении представителя ВС Египта Гариба Гариба в Twitter армии.
По его словам, ранены пятеро боевиков, террористов окружили в одном из районов Синая.
Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 14:38
Суэцкий канал вводит дополнительные пошлины за транзит судов
 
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