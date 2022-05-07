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Офицер армии Египта и десять солдат погибли при отражении атаки боевиков

Офицер армии Египта и десять солдат погибли при отражении атаки боевиков - РИА Новости, 07.05.2022

Офицер армии Египта и десять солдат погибли при отражении атаки боевиков

Офицер египетской армии и 10 солдат погибли, отражая атаку террористов на Синайском полуострове, сообщил в субботу представитель ВС Египта. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T17:46

2022-05-07T17:46

2022-05-07T17:49

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КАИР, 7 мая - РИА Новости. Офицер египетской армии и 10 солдат погибли, отражая атаку террористов на Синайском полуострове, сообщил в субботу представитель ВС Египта."Группа террористов напала на водонасосную станцию к востоку от Суэцкого канала, ей был дан отпор. В результате отражения атаки погибли офицер и 10 солдат", - говорится в заявлении представителя ВС Египта Гариба Гариба в Twitter армии.По его словам, ранены пятеро боевиков, террористов окружили в одном из районов Синая.

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