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Оппозиция в Армении начала автопробег в Ванадзор - РИА Новости, 07.05.2022
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Оппозиция в Армении начала автопробег в Ванадзор
Оппозиция в Армении начала автопробег в Ванадзор - РИА Новости, 07.05.2022
Оппозиция в Армении начала автопробег в Ванадзор
Оппозиция в Армении, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начала автопробег из Еревана в город Ванадзор, сообщил участвующий в акции сын... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:17
2022-05-07T10:17
в мире
армения
ереван
франция
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ЕРЕВАН, 7мая – РИА Новости. Оппозиция в Армении, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начала автопробег из Еревана в город Ванадзор, сообщил участвующий в акции сын экс-президента страны Роберта Кочаряна Левон Кочарян.В своем Теlegram-канале он выложил видеозапись с автопробега, сопроводив подписью "В Ванадзор".Ранее вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян, заявил, что оппозиция в субботу проведет митинг в Ванадзоре, расположенном в 120 километрах к северу от Еревана. В полдень в Ереване пройдет шествие, в котором примут участие только женщины, а вечером состоится митинг на площади Франции в армянской столице, за которым последует шествие.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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в мире, армения, ереван, франция
10:17 07.05.2022
 
Оппозиция в Армении начала автопробег в Ванадзор

Оппозиция в Армении, требующая отставки премьер-министра, начала автопробег в Ванадзор

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПолицейские во время митинга оппозиции в Ереване
Полицейские во время митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Полицейские во время митинга оппозиции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 7мая – РИА Новости. Оппозиция в Армении, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начала автопробег из Еревана в город Ванадзор, сообщил участвующий в акции сын экс-президента страны Роберта Кочаряна Левон Кочарян.
В своем Теlegram-канале он выложил видеозапись с автопробега, сопроводив подписью "В Ванадзор".
Ранее вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян, заявил, что оппозиция в субботу проведет митинг в Ванадзоре, расположенном в 120 километрах к северу от Еревана. В полдень в Ереване пройдет шествие, в котором примут участие только женщины, а вечером состоится митинг на площади Франции в армянской столице, за которым последует шествие.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
 
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