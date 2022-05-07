https://ria.ru/20220507/armeniya-1787357623.html

Оппозиция в Армении начала автопробег в Ванадзор

Оппозиция в Армении начала автопробег в Ванадзор - РИА Новости, 07.05.2022

Оппозиция в Армении начала автопробег в Ванадзор

Оппозиция в Армении, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начала автопробег из Еревана в город Ванадзор, сообщил участвующий в акции сын... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T10:17

2022-05-07T10:17

2022-05-07T10:17

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ЕРЕВАН, 7мая – РИА Новости. Оппозиция в Армении, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начала автопробег из Еревана в город Ванадзор, сообщил участвующий в акции сын экс-президента страны Роберта Кочаряна Левон Кочарян.В своем Теlegram-канале он выложил видеозапись с автопробега, сопроводив подписью "В Ванадзор".Ранее вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян, заявил, что оппозиция в субботу проведет митинг в Ванадзоре, расположенном в 120 километрах к северу от Еревана. В полдень в Ереване пройдет шествие, в котором примут участие только женщины, а вечером состоится митинг на площади Франции в армянской столице, за которым последует шествие.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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ереван

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Варвара Скокшина

в мире, армения, ереван, франция