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Петербурженку арестовали по обвинению в дискредитации Вооруженных сил - РИА Новости, 07.05.2022
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Петербурженку арестовали по обвинению в дискредитации Вооруженных сил
Петербурженку арестовали по обвинению в дискредитации Вооруженных сил - РИА Новости, 07.05.2022
Петербурженку арестовали по обвинению в дискредитации Вооруженных сил
Кировский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 4 июля местную жительницу по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:15
2022-05-07T14:15
происшествия
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Кировский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 4 июля местную жительницу по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ после публикаций в соцсети, сообщили в объединенной пресс-службе судов города."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ольги Смирновой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп.б,д ч.2 ст.207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) УК РФ", - говорится в сообщении.По информации следствия, 4 марта Смирнова у себя дома "совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами распространяла заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ". Так, она опубликовала в соцсети в одном из сообществ семь публикаций с заведомо ложной информацией об использовании ВС РФ.Кроме того, по данным СК, посты сопровождались оскорбительными высказываниями в адрес военнослужащих.
https://ria.ru/20220506/nevzorov-1787225404.html
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происшествия, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)
14:15 07.05.2022
 
Петербурженку арестовали по обвинению в дискредитации Вооруженных сил

Петербурженку арестовали по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Кировский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 4 июля местную жительницу по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ после публикаций в соцсети, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ольги Смирновой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп.б,д ч.2 ст.207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) УК РФ", - говорится в сообщении.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 15:20
Суд заочно арестовал Невзорова* по делу о распространении фейков о ВС
По информации следствия, 4 марта Смирнова у себя дома "совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами распространяла заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ". Так, она опубликовала в соцсети в одном из сообществ семь публикаций с заведомо ложной информацией об использовании ВС РФ.
Кроме того, по данным СК, посты сопровождались оскорбительными высказываниями в адрес военнослужащих.
Владимир Кара-Мурза - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 21:10
Суд в Москве арестовал Кара-Мурзу* по делу о распространении фейков
 
ПроисшествияВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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