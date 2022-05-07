https://ria.ru/20220507/arest-1787388539.html
Петербурженку арестовали по обвинению в дискредитации Вооруженных сил
Петербурженку арестовали по обвинению в дискредитации Вооруженных сил - РИА Новости, 07.05.2022
Петербурженку арестовали по обвинению в дискредитации Вооруженных сил
Кировский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 4 июля местную жительницу по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:15
2022-05-07T14:15
2022-05-07T14:15
происшествия
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Кировский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 4 июля местную жительницу по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ после публикаций в соцсети, сообщили в объединенной пресс-службе судов города."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ольги Смирновой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп.б,д ч.2 ст.207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) УК РФ", - говорится в сообщении.По информации следствия, 4 марта Смирнова у себя дома "совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами распространяла заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ". Так, она опубликовала в соцсети в одном из сообществ семь публикаций с заведомо ложной информацией об использовании ВС РФ.Кроме того, по данным СК, посты сопровождались оскорбительными высказываниями в адрес военнослужащих.
https://ria.ru/20220506/nevzorov-1787225404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)
Петербурженку арестовали по обвинению в дискредитации Вооруженных сил
Петербурженку арестовали по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах