https://ria.ru/20220507/arest-1787388539.html

Петербурженку арестовали по обвинению в дискредитации Вооруженных сил

Петербурженку арестовали по обвинению в дискредитации Вооруженных сил - РИА Новости, 07.05.2022

Петербурженку арестовали по обвинению в дискредитации Вооруженных сил

Кировский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 4 июля местную жительницу по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T14:15

2022-05-07T14:15

2022-05-07T14:15

происшествия

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Кировский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 4 июля местную жительницу по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ после публикаций в соцсети, сообщили в объединенной пресс-службе судов города."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ольги Смирновой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп.б,д ч.2 ст.207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) УК РФ", - говорится в сообщении.По информации следствия, 4 марта Смирнова у себя дома "совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами распространяла заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ". Так, она опубликовала в соцсети в одном из сообществ семь публикаций с заведомо ложной информацией об использовании ВС РФ.Кроме того, по данным СК, посты сопровождались оскорбительными высказываниями в адрес военнослужащих.

https://ria.ru/20220506/nevzorov-1787225404.html

https://ria.ru/20220422/feyki-1785020905.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)