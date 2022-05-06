https://ria.ru/20220506/znakomstva-1787126738.html

В России вырос трафик на сайтах знакомств, показало исследование

В России вырос трафик на сайтах знакомств, показало исследование - РИА Новости, 06.05.2022

В России вырос трафик на сайтах знакомств, показало исследование

Трафик на сайтах знакомств вырос в России с начала апреля на 40%, в то же время в мобильных дейтинг-приложениях он упал за тот же отчетный период в среднем на... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T08:20

2022-05-06T08:20

2022-05-06T08:20

общество

россия

москва

нижний новгород

билайн

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Трафик на сайтах знакомств вырос в России с начала апреля на 40%, в то же время в мобильных дейтинг-приложениях он упал за тот же отчетный период в среднем на 7%, показало исследование сотового оператора "Билайн", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Количество посещений популярных web-сайтов для знакомств с начала апреля выросло в среднем на 40% по всей России, тогда как трафик в известных мобильных dating-приложениях упал в среднем на 7% за тот же период", - говорится в сообщении.На первом месте по количеству посещений сайтов знакомств среди городов, где этот показатель падает, а в мобильных приложениях - снижается, как выяснили специалисты, оказалась Москва: трафик сайтов вырос на 80%, при этом в мобильных приложениях - упал на 27%. На втором месте расположился Нижний Новгород: посещаемость веб-ресурсов выросла на 35,7%, а в дейтинг-приложениях снизилась на 19,7%. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург: сайты знакомств стали посещать на 30% больше, а трафик на мобильные приложения снизился почти на 11%.На юге России, в Ставрополе, количество сессий на сайтах знакомств увеличилось на 48%, вырос и трафик на мобильных приложениях - на 2%. За Уралом, в Иркутске, показатели выросли на 33,7% и 13,7% соответственно. В свою очередь в Челябинске посещаемость соответствующих сайтов увеличилась на 15,6%, трафик дейтинг-приложений вырос на 2,2%.Исследование основано на данных сервиса "Билайн.Аналитика", специалисты которого выяснили, как изменилось цифровое потребление в России с начала апреля на сайтах знакомств Loveplanet, Мамба, Teamo и в приложениях BaDoo, "Знакомства Mail.ru", Tinder.

https://ria.ru/20220205/puteshestviya-1770934073.html

россия

москва

нижний новгород

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, москва, нижний новгород, билайн