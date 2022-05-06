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Девять человек погибли при взрыве в отеле Гаваны
Девять человек погибли при взрыве в отеле Гаваны - РИА Новости, 06.05.2022
Девять человек погибли при взрыве в отеле Гаваны
В результате взрыва газа в гаванском отеле Saratoga погибли девять человек и еще 40 получили ранения, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель, 12 человек... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T23:40
2022-05-06T23:40
2022-05-06T23:40
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МЕХИКО, 6 июн - РИА Новости. В результате взрыва газа в гаванском отеле Saratoga погибли девять человек и еще 40 получили ранения, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель, 12 человек числятся пропавшими без вести."На данный момент известно о девяти погибших и 40 раненых. Наши глубочайшие соболезнования и искреннее содействие семьям и друзьям погибших", - написал политик в своем блоге в Twitter.Сильным взрывом в Гаване в пятницу было разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия. По информации СМИ, один из 13 человек, пропавших без вести в результате этого взрыва, был извлечен живым из-под завалов.Издание кубинской компартии Granma сообщило, что взрыв произошел на кухне отеля в результате утечки из баллона со сжиженным газом. Взрывной волной разрушен фасад гостиницы до высоты пятого этажа, пострадали соседние строения. Спасателям приходится укреплять конструкции здания, чтобы продвигаться по завалам в поисках выживших.Министр туризма Хуан Гарсия сообщил журналистам, что отель Saragota не был заселен и готовился к открытию 10 мая.
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в мире, гавана, куба
Девять человек погибли при взрыве в отеле Гаваны
Девять человек погибли при взрыве в гаванском отеле Saratoga
МЕХИКО, 6 июн - РИА Новости. В результате взрыва газа в гаванском отеле Saratoga погибли девять человек и еще 40 получили ранения, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель, 12 человек числятся пропавшими без вести.
"На данный момент известно о девяти погибших и 40 раненых. Наши глубочайшие соболезнования и искреннее содействие семьям и друзьям погибших", - написал политик в своем блоге в Twitter.
Сильным взрывом в Гаване
в пятницу было разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия. По информации СМИ, один из 13 человек, пропавших без вести в результате этого взрыва, был извлечен живым из-под завалов.
Издание кубинской компартии Granma сообщило, что взрыв произошел на кухне отеля в результате утечки из баллона со сжиженным газом. Взрывной волной разрушен фасад гостиницы до высоты пятого этажа, пострадали соседние строения. Спасателям приходится укреплять конструкции здания, чтобы продвигаться по завалам в поисках выживших.
Министр туризма Хуан Гарсия сообщил журналистам, что отель Saragota не был заселен и готовился к открытию 10 мая.