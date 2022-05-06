https://ria.ru/20220506/zerno-1787189933.html

В Кремле прокомментировали заявления о "вывозе" Россией зерна с Украины

В Кремле прокомментировали заявления о "вывозе" Россией зерна с Украины - РИА Новости, 06.05.2022

В Кремле прокомментировали заявления о "вывозе" Россией зерна с Украины

Заявления о вывозе Россией зерна с Украины похожи на фейк, те, кто это говорит, не удосужились проверить информацию, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:17

2022-05-06T13:17

2022-05-06T13:17

дмитрий песков

россия

украина

оон

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Заявления о вывозе Россией зерна с Украины похожи на фейк, те, кто это говорит, не удосужились проверить информацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не располагаем информацией. Похоже на фейк. Скорее, фейком и является. Я не знаю точно, кто это заявил в ООН, но очевидно, что они не удосужились проверить эту информацию", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления представителей ООН о том, что Россия якобы похищает зерно из Украины, вывозя его на грузовиках.

https://ria.ru/20220506/spetsoperatsiya-1787188964.html

россия

украина

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Влада Копылова

дмитрий песков, россия, украина, оон