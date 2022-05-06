https://ria.ru/20220506/zerno-1787189933.html
В Кремле прокомментировали заявления о "вывозе" Россией зерна с Украины
В Кремле прокомментировали заявления о "вывозе" Россией зерна с Украины - РИА Новости, 06.05.2022
В Кремле прокомментировали заявления о "вывозе" Россией зерна с Украины
Заявления о вывозе Россией зерна с Украины похожи на фейк, те, кто это говорит, не удосужились проверить информацию, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:17
2022-05-06T13:17
2022-05-06T13:17
дмитрий песков
россия
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786818851_0:0:3253:1831_1920x0_80_0_0_9ede7bc36ccfae36581d27cdb60f3d83.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Заявления о вывозе Россией зерна с Украины похожи на фейк, те, кто это говорит, не удосужились проверить информацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не располагаем информацией. Похоже на фейк. Скорее, фейком и является. Я не знаю точно, кто это заявил в ООН, но очевидно, что они не удосужились проверить эту информацию", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления представителей ООН о том, что Россия якобы похищает зерно из Украины, вывозя его на грузовиках.
https://ria.ru/20220506/spetsoperatsiya-1787188964.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786818851_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_02b98eae11bc3acf4773fc97409316f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, украина, оон
В Кремле прокомментировали заявления о "вывозе" Россией зерна с Украины
Песков: заявления о "вывозе" Россией зерна с Украины похожи на фейк