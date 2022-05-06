https://ria.ru/20220506/zelenskiy-1787284749.html
В США раскрыли "великий обман" Вашингтона о Зеленском
В США раскрыли "великий обман" Вашингтона о Зеленском - РИА Новости, 06.05.2022
В США раскрыли "великий обман" Вашингтона о Зеленском
Пропагандистская машина США обманывает граждан, возвеличивая президента Украины Владимира Зеленского, считает обозреватель The American Thinker Терри Титкомб. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:25
2022-05-06T18:25
2022-05-06T19:33
в мире
джон кирби
россия
ввс сша
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
донбасс
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пропагандистская машина США обманывает граждан, возвеличивая президента Украины Владимира Зеленского, считает обозреватель The American Thinker Терри Титкомб.По его словам, в реальной жизни украинский лидер — это поддерживаемый олигархами комик, победивший на выборах благодаря мирной повестке, а затем превратившийся в диктатора.Журналист уверен, что Соединенные Штаты устраивают вооруженные конфликты, чтобы пополнить казну, а для информационной поддержки своих действий используют ложные тезисы. Он напомнил, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на пресс-конференциях ни разу не рассказал о страданиях жителей ДНР и ЛНР."Где были слезы этого Кирби в последние восемь лет, когда украинские националисты расстреливали из пушек мирные города и села Донбасса и убивали тысячи мирных жителей, в том числе детей? Где были его слезы 2 мая 2014 года, когда в Одессе толпа украинцев загнала небольшую группу мирных протестующих против киевского режима в здание, а затем подожгла его и сожгла этих людей заживо?" — задался вопросом колумнист.Как отмечается в статье, американцы в массе своей не знают об этих событиях. Не рассказывают им и о гибели мирного населения Ирака, Йемена и Афганистана от бомбардировок ВВС США, посетовал Титкомб.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220506/ssha-1787146303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джон кирби, россия, ввс сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, донбасс
18:25 06.05.2022 (обновлено: 19:33 06.05.2022)
В США раскрыли "великий обман" Вашингтона о Зеленском
The American Thinker: пропагандисты в США врут американцам, показывая Зеленского "героем"
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
Пропагандистская машина США обманывает граждан, возвеличивая президента Украины Владимира Зеленского, считает обозреватель The American Thinker
Терри Титкомб.
"Все американцы знают, что Россия — "Плохая", а Зеленский — "Герой", — пишет автор.
По его словам, в реальной жизни украинский лидер — это поддерживаемый олигархами комик, победивший на выборах благодаря мирной повестке, а затем превратившийся в диктатора.
Журналист уверен, что Соединенные Штаты устраивают вооруженные конфликты, чтобы пополнить казну, а для информационной поддержки своих действий используют ложные тезисы. Он напомнил, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби
на пресс-конференциях ни разу не рассказал о страданиях жителей ДНР и ЛНР
.
"Где были слезы этого Кирби в последние восемь лет, когда украинские националисты расстреливали из пушек мирные города и села Донбасса и убивали тысячи мирных жителей, в том числе детей? Где были его слезы 2 мая 2014 года, когда в Одессе толпа украинцев загнала небольшую группу мирных протестующих против киевского режима в здание, а затем подожгла его и сожгла этих людей заживо?" — задался вопросом колумнист.
Как отмечается в статье, американцы в массе своей не знают об этих событиях. Не рассказывают им и о гибели мирного населения Ирака
, Йемена и Афганистана от бомбардировок ВВС США, посетовал Титкомб.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>