https://ria.ru/20220506/zelenskiy-1787284749.html

В США раскрыли "великий обман" Вашингтона о Зеленском

В США раскрыли "великий обман" Вашингтона о Зеленском - РИА Новости, 06.05.2022

В США раскрыли "великий обман" Вашингтона о Зеленском

Пропагандистская машина США обманывает граждан, возвеличивая президента Украины Владимира Зеленского, считает обозреватель The American Thinker Терри Титкомб. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T18:25

2022-05-06T18:25

2022-05-06T19:33

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пропагандистская машина США обманывает граждан, возвеличивая президента Украины Владимира Зеленского, считает обозреватель The American Thinker Терри Титкомб.По его словам, в реальной жизни украинский лидер — это поддерживаемый олигархами комик, победивший на выборах благодаря мирной повестке, а затем превратившийся в диктатора.Журналист уверен, что Соединенные Штаты устраивают вооруженные конфликты, чтобы пополнить казну, а для информационной поддержки своих действий используют ложные тезисы. Он напомнил, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на пресс-конференциях ни разу не рассказал о страданиях жителей ДНР и ЛНР."Где были слезы этого Кирби в последние восемь лет, когда украинские националисты расстреливали из пушек мирные города и села Донбасса и убивали тысячи мирных жителей, в том числе детей? Где были его слезы 2 мая 2014 года, когда в Одессе толпа украинцев загнала небольшую группу мирных протестующих против киевского режима в здание, а затем подожгла его и сожгла этих людей заживо?" — задался вопросом колумнист.Как отмечается в статье, американцы в массе своей не знают об этих событиях. Не рассказывают им и о гибели мирного населения Ирака, Йемена и Афганистана от бомбардировок ВВС США, посетовал Титкомб.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220506/ssha-1787146303.html

https://ria.ru/20220505/ukraina-1786966931.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, джон кирби, россия, ввс сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, донбасс