https://ria.ru/20220506/zelenskiy-1787263970.html

Сенатор: кураторы Зеленского учли его национальность, выдвигая в президенты

Сенатор: кураторы Зеленского учли его национальность, выдвигая в президенты - РИА Новости, 07.05.2022

Сенатор: кураторы Зеленского учли его национальность, выдвигая в президенты

Те, кто поручил Владимиру Зеленскому сыграть роль президента Украины, заранее учитывали национальность этого актера для последующего PR-прикрытия неонацистских... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-06T17:13

2022-05-06T17:13

2022-05-07T07:57

в мире

украина

россия

владимир зеленский

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ситуация в днр и лнр

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Те, кто поручил Владимиру Зеленскому сыграть роль президента Украины, заранее учитывали национальность этого актера для последующего PR-прикрытия неонацистских штурмовиков, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Тема про украинский неонацизм и национальность исполняющего роль президента актёра Зеленского рассматривается не всегда в том ракурсе, которого она заслуживает", - отметил Климов. По его мнению, "в случае с Зеленским те, кто поручил ему сыграть президента Украины, заранее учитывали национальность этого актера для последующего PR-прикрытия неонацистских штурмовиков, натасканных ими же на Россию и русский мир". Сегодня наши недруги активно используют циничную задумку своих главных кукловодов, добавил он.Климов подчеркнул, что неонацизм - есть крайняя степень национализма, то есть радикальное, общественно опасное противопоставление людей по их национальности, языку, гражданству, происхождению. Слово "нацизм" появилось из-за событий в Германии 1933-1945 годов, но это совсем не значит, что все немцы нацисты или что нацисты должны быть только немцами."Превращение Украины в анти-Россию, гонение на русский язык, преследование за "связь с Россией", пропаганда превосходства одного народа над другим - звенья одной националистической, человеконенавистнической цепи", - отметил сенатор.По словам законодателя, особо опасен нацизм, подкрепленный силой государства. "Какой бы ни был национальности сам Зеленский, он фактически потворствует неонацистам-русофобами в угоду США. Недаром именно США и Украина вместе не раз голосовали в ООН против российских резолюций осуждающих героизацию нацизма и неонацизма", - написал Климов.Нынешние украинские националисты адресно истребляют мирных русскоязычных граждан, причём не только на Донбассе. Поэтому, денацификация Украины жизненно необходима, её нельзя не довести до конца, отметил законодатель. "Правда, одно лишь это не освободит мир от заразы неонацизма в форме нынешней русофобии. Но без должной победы над нациками на Украине остальное станет для России ещё опасней", - заключил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220504/neonatsizm-1786819605.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, владимир зеленский, совет федерации рф, андрей климов, ситуация в днр и лнр