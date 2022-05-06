Рейтинг@Mail.ru
Сенатор: кураторы Зеленского учли его национальность, выдвигая в президенты - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/zelenskiy-1787263970.html
Сенатор: кураторы Зеленского учли его национальность, выдвигая в президенты
Сенатор: кураторы Зеленского учли его национальность, выдвигая в президенты - РИА Новости, 07.05.2022
Сенатор: кураторы Зеленского учли его национальность, выдвигая в президенты
Те, кто поручил Владимиру Зеленскому сыграть роль президента Украины, заранее учитывали национальность этого актера для последующего PR-прикрытия неонацистских... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-06T17:13
2022-05-07T07:57
в мире
украина
россия
владимир зеленский
совет федерации рф
андрей климов
ситуация в днр и лнр
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780797089_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e346de62e76c8461f7ea4dde4cab3d8a.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Те, кто поручил Владимиру Зеленскому сыграть роль президента Украины, заранее учитывали национальность этого актера для последующего PR-прикрытия неонацистских штурмовиков, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Тема про украинский неонацизм и национальность исполняющего роль президента актёра Зеленского рассматривается не всегда в том ракурсе, которого она заслуживает", - отметил Климов. По его мнению, "в случае с Зеленским те, кто поручил ему сыграть президента Украины, заранее учитывали национальность этого актера для последующего PR-прикрытия неонацистских штурмовиков, натасканных ими же на Россию и русский мир". Сегодня наши недруги активно используют циничную задумку своих главных кукловодов, добавил он.Климов подчеркнул, что неонацизм - есть крайняя степень национализма, то есть радикальное, общественно опасное противопоставление людей по их национальности, языку, гражданству, происхождению. Слово "нацизм" появилось из-за событий в Германии 1933-1945 годов, но это совсем не значит, что все немцы нацисты или что нацисты должны быть только немцами."Превращение Украины в анти-Россию, гонение на русский язык, преследование за "связь с Россией", пропаганда превосходства одного народа над другим - звенья одной националистической, человеконенавистнической цепи", - отметил сенатор.По словам законодателя, особо опасен нацизм, подкрепленный силой государства. "Какой бы ни был национальности сам Зеленский, он фактически потворствует неонацистам-русофобами в угоду США. Недаром именно США и Украина вместе не раз голосовали в ООН против российских резолюций осуждающих героизацию нацизма и неонацизма", - написал Климов.Нынешние украинские националисты адресно истребляют мирных русскоязычных граждан, причём не только на Донбассе. Поэтому, денацификация Украины жизненно необходима, её нельзя не довести до конца, отметил законодатель. "Правда, одно лишь это не освободит мир от заразы неонацизма в форме нынешней русофобии. Но без должной победы над нациками на Украине остальное станет для России ещё опасней", - заключил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220504/neonatsizm-1786819605.html
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780797089_255:0:2831:1932_1920x0_80_0_0_f000d0adceb8928d7d19cb36b0c4a84d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, совет федерации рф, андрей климов, ситуация в днр и лнр
17:13 06.05.2022 (обновлено: 07:57 07.05.2022)
 
Сенатор: кураторы Зеленского учли его национальность, выдвигая в президенты

Сенатор Климов: кураторы Зеленского учли его национальность, чтобы создать PR-прикрытие

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Те, кто поручил Владимиру Зеленскому сыграть роль президента Украины, заранее учитывали национальность этого актера для последующего PR-прикрытия неонацистских штурмовиков, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Тема про украинский неонацизм и национальность исполняющего роль президента актёра Зеленского рассматривается не всегда в том ракурсе, которого она заслуживает", - отметил Климов. По его мнению, "в случае с Зеленским те, кто поручил ему сыграть президента Украины, заранее учитывали национальность этого актера для последующего PR-прикрытия неонацистских штурмовиков, натасканных ими же на Россию и русский мир". Сегодня наши недруги активно используют циничную задумку своих главных кукловодов, добавил он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 15:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Захарова обвинила Израиль в игнорировании роста неонацизма на Украине
Климов подчеркнул, что неонацизм - есть крайняя степень национализма, то есть радикальное, общественно опасное противопоставление людей по их национальности, языку, гражданству, происхождению. Слово "нацизм" появилось из-за событий в Германии 1933-1945 годов, но это совсем не значит, что все немцы нацисты или что нацисты должны быть только немцами.
"Превращение Украины в анти-Россию, гонение на русский язык, преследование за "связь с Россией", пропаганда превосходства одного народа над другим - звенья одной националистической, человеконенавистнической цепи", - отметил сенатор.
По словам законодателя, особо опасен нацизм, подкрепленный силой государства. "Какой бы ни был национальности сам Зеленский, он фактически потворствует неонацистам-русофобами в угоду США. Недаром именно США и Украина вместе не раз голосовали в ООН против российских резолюций осуждающих героизацию нацизма и неонацизма", - написал Климов.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Западные СМИ: боевики "Азова" — не нацисты. Потому что они не немцы
Нынешние украинские националисты адресно истребляют мирных русскоязычных граждан, причём не только на Донбассе. Поэтому, денацификация Украины жизненно необходима, её нельзя не довести до конца, отметил законодатель. "Правда, одно лишь это не освободит мир от заразы неонацизма в форме нынешней русофобии. Но без должной победы над нациками на Украине остальное станет для России ещё опасней", - заключил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский в окружении военных и журналистов в Буче - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Буча и концентрированное зло: последний аргумент против русских
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФАндрей КлимовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала