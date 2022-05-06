https://ria.ru/20220506/yandeks-1787237023.html
"Яндекс" в Финляндии находится под контролем властей, сообщили СМИ
"Яндекс" в Финляндии находится под контролем властей, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2022
"Яндекс" в Финляндии находится под контролем властей, сообщили СМИ
Юридическое лицо российского "Яндекса", имеющего центр обработки данных в Финляндии, сменило название и находится под наблюдением властей, сообщает финская... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:50
2022-05-06T15:50
2022-05-06T15:50
финляндия
яндекс
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/20/1555252037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f91dd6d1a40e6dce6e23cbf41d52b943.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Юридическое лицо российского "Яндекса", имеющего центр обработки данных в Финляндии, сменило название и находится под наблюдением властей, сообщает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE."В этом году "Яндекс" изменил название своего дочернего предприятия в Финляндии на Global DC Oy", - говорится в сообщении.В связи с текущей ситуацией к деятельности предприятия приковано внимание властей."Яндекс" находится под особым наблюдением", - приводит телекомпания цитату министра транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка.Председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо призывает выяснить, насколько действия "Яндекса" в распространении информации и новостей являются нарушением закона.Отвечая на вопрос, должна ли Финляндия пытаться способствовать включению "Яндекса" в санкционный список ЕС, Халла-ахо отметил, что не будет комментировать отдельные компании, но выступает за максимально всеобъемлющие санкции."Любой вид бизнеса, связанный с российскими деньгами, должен быть сведен к минимуму", - отметил он.Дата-центр "Яндекса" работает в финском городе Мянтсяля с 2015 года, в 2017 году в столичном регионе Финляндии запущен сервис такси под брендом Yango.
https://ria.ru/20220430/yandeks-1786313214.html
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/20/1555252037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a085b3cb25a1d16422d20b8b12650d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, яндекс, евросоюз, в мире
"Яндекс" в Финляндии находится под контролем властей, сообщили СМИ
YLE: "Яндекс" в Финляндии сменил название и находится под контролем властей
ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Юридическое лицо российского "Яндекса", имеющего центр обработки данных в Финляндии, сменило название и находится под наблюдением властей, сообщает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
"В этом году "Яндекс
" изменил название своего дочернего предприятия в Финляндии
на Global DC Oy", - говорится в сообщении.
В связи с текущей ситуацией к деятельности предприятия приковано внимание властей.
"Яндекс" находится под особым наблюдением", - приводит телекомпания цитату министра транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка.
Председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо призывает выяснить, насколько действия "Яндекса" в распространении информации и новостей являются нарушением закона.
Отвечая на вопрос, должна ли Финляндия пытаться способствовать включению "Яндекса" в санкционный список ЕС
, Халла-ахо отметил, что не будет комментировать отдельные компании, но выступает за максимально всеобъемлющие санкции.
"Любой вид бизнеса, связанный с российскими деньгами, должен быть сведен к минимуму", - отметил он.
Дата-центр "Яндекса" работает в финском городе Мянтсяля с 2015 года, в 2017 году в столичном регионе Финляндии запущен сервис такси под брендом Yango.