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"Яндекс" в Финляндии находится под контролем властей, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2022
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"Яндекс" в Финляндии находится под контролем властей, сообщили СМИ
"Яндекс" в Финляндии находится под контролем властей, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2022
"Яндекс" в Финляндии находится под контролем властей, сообщили СМИ
Юридическое лицо российского "Яндекса", имеющего центр обработки данных в Финляндии, сменило название и находится под наблюдением властей, сообщает финская... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:50
2022-05-06T15:50
финляндия
яндекс
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Юридическое лицо российского "Яндекса", имеющего центр обработки данных в Финляндии, сменило название и находится под наблюдением властей, сообщает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE."В этом году "Яндекс" изменил название своего дочернего предприятия в Финляндии на Global DC Oy", - говорится в сообщении.В связи с текущей ситуацией к деятельности предприятия приковано внимание властей."Яндекс" находится под особым наблюдением", - приводит телекомпания цитату министра транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка.Председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо призывает выяснить, насколько действия "Яндекса" в распространении информации и новостей являются нарушением закона.Отвечая на вопрос, должна ли Финляндия пытаться способствовать включению "Яндекса" в санкционный список ЕС, Халла-ахо отметил, что не будет комментировать отдельные компании, но выступает за максимально всеобъемлющие санкции."Любой вид бизнеса, связанный с российскими деньгами, должен быть сведен к минимуму", - отметил он.Дата-центр "Яндекса" работает в финском городе Мянтсяля с 2015 года, в 2017 году в столичном регионе Финляндии запущен сервис такси под брендом Yango.
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финляндия, яндекс, евросоюз, в мире
15:50 06.05.2022
 
"Яндекс" в Финляндии находится под контролем властей, сообщили СМИ

YLE: "Яндекс" в Финляндии сменил название и находится под контролем властей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Юридическое лицо российского "Яндекса", имеющего центр обработки данных в Финляндии, сменило название и находится под наблюдением властей, сообщает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
"В этом году "Яндекс" изменил название своего дочернего предприятия в Финляндии на Global DC Oy", - говорится в сообщении.
В связи с текущей ситуацией к деятельности предприятия приковано внимание властей.
"Яндекс" находится под особым наблюдением", - приводит телекомпания цитату министра транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка.
Председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо призывает выяснить, насколько действия "Яндекса" в распространении информации и новостей являются нарушением закона.
Отвечая на вопрос, должна ли Финляндия пытаться способствовать включению "Яндекса" в санкционный список ЕС, Халла-ахо отметил, что не будет комментировать отдельные компании, но выступает за максимально всеобъемлющие санкции.
"Любой вид бизнеса, связанный с российскими деньгами, должен быть сведен к минимуму", - отметил он.
Дата-центр "Яндекса" работает в финском городе Мянтсяля с 2015 года, в 2017 году в столичном регионе Финляндии запущен сервис такси под брендом Yango.
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