https://ria.ru/20220506/yandeks-1787237023.html

"Яндекс" в Финляндии находится под контролем властей, сообщили СМИ

"Яндекс" в Финляндии находится под контролем властей, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2022

"Яндекс" в Финляндии находится под контролем властей, сообщили СМИ

Юридическое лицо российского "Яндекса", имеющего центр обработки данных в Финляндии, сменило название и находится под наблюдением властей, сообщает финская... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:50

2022-05-06T15:50

2022-05-06T15:50

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Юридическое лицо российского "Яндекса", имеющего центр обработки данных в Финляндии, сменило название и находится под наблюдением властей, сообщает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE."В этом году "Яндекс" изменил название своего дочернего предприятия в Финляндии на Global DC Oy", - говорится в сообщении.В связи с текущей ситуацией к деятельности предприятия приковано внимание властей."Яндекс" находится под особым наблюдением", - приводит телекомпания цитату министра транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка.Председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо призывает выяснить, насколько действия "Яндекса" в распространении информации и новостей являются нарушением закона.Отвечая на вопрос, должна ли Финляндия пытаться способствовать включению "Яндекса" в санкционный список ЕС, Халла-ахо отметил, что не будет комментировать отдельные компании, но выступает за максимально всеобъемлющие санкции."Любой вид бизнеса, связанный с российскими деньгами, должен быть сведен к минимуму", - отметил он.Дата-центр "Яндекса" работает в финском городе Мянтсяля с 2015 года, в 2017 году в столичном регионе Финляндии запущен сервис такси под брендом Yango.

https://ria.ru/20220430/yandeks-1786313214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

финляндия, яндекс, евросоюз, в мире