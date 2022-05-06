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При взрыве в центре Гаваны погибли два человека, 19 ранены
При взрыве в центре Гаваны погибли два человека, 19 ранены - РИА Новости, 06.05.2022
При взрыве в центре Гаваны погибли два человека, 19 ранены
Девятнадцать человек получили травмы и двое погибли в результате взрыва газа в центре Гаваны, сообщил руководитель Объединенной службы скорой и неотложной... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T20:32
2022-05-06T20:32
2022-05-06T20:59
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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Девятнадцать человек получили травмы и двое погибли в результате взрыва газа в центре Гаваны, сообщил руководитель Объединенной службы скорой и неотложной медицинской помощи (SIUM) Карлос Рикардо Перес Диас."Карлос Рикардо Перес Диас, национальный директор Объединенной службы скорой и неотложной медицинской помощи (SIUM), который находится на месте происшествия, сообщает предварительные данные: 19 раненых и двое погибших", - сообщила радиостанция Rebelde.Сильным взрывом в Гаване в пятницу было разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия. Ранее сообщалось о 4 жертвах, еще 13 человек числятся пропавшими без вести.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Взрыв в отеле Гаваны. Видео с места ЧП
Число погибших в результате взрыва в отеле Саратога в столице Кубы Гаване – не менее 8 человек, сообщила администрация президента.
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гавана, куба, видео
При взрыве в центре Гаваны погибли два человека, 19 ранены
МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Девятнадцать человек получили травмы и двое погибли в результате взрыва газа в центре Гаваны, сообщил руководитель Объединенной службы скорой и неотложной медицинской помощи (SIUM) Карлос Рикардо Перес Диас.
2022-05-06T20:32
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20:32 06.05.2022 (обновлено: 20:59 06.05.2022)
При взрыве в центре Гаваны погибли два человека, 19 ранены
Девятнадцать человек получили травмы и двое погибли при взрыве газа в центре Гаваны