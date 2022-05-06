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При взрыве в центре Гаваны погибли два человека, 19 ранены

При взрыве в центре Гаваны погибли два человека, 19 ранены - РИА Новости, 06.05.2022

При взрыве в центре Гаваны погибли два человека, 19 ранены

Девятнадцать человек получили травмы и двое погибли в результате взрыва газа в центре Гаваны, сообщил руководитель Объединенной службы скорой и неотложной... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T20:32

2022-05-06T20:32

2022-05-06T20:59

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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Девятнадцать человек получили травмы и двое погибли в результате взрыва газа в центре Гаваны, сообщил руководитель Объединенной службы скорой и неотложной медицинской помощи (SIUM) Карлос Рикардо Перес Диас."Карлос Рикардо Перес Диас, национальный директор Объединенной службы скорой и неотложной медицинской помощи (SIUM), который находится на месте происшествия, сообщает предварительные данные: 19 раненых и двое погибших", - сообщила радиостанция Rebelde.Сильным взрывом в Гаване в пятницу было разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия. Ранее сообщалось о 4 жертвах, еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взрыв в отеле Гаваны. Видео с места ЧП Число погибших в результате взрыва в отеле Саратога в столице Кубы Гаване – не менее 8 человек, сообщила администрация президента. 2022-05-06T20:32 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гавана, куба, видео