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В центре Гаваны в отеле прогремел мощный взрыв

В центре Гаваны в отеле прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 07.05.2022

В центре Гаваны в отеле прогремел мощный взрыв

Сильным взрывом в Гаване разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия, есть пострадавшие, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-06T18:52

2022-05-06T18:52

2022-05-07T05:31

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МЕХИКО, 6 мая — РИА Новости. Сильным взрывом в Гаване разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия, есть пострадавшие, сообщили местные СМИ.Причина взрыва пока не известна, но, по одной из версий, он произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны."Мощный взрыв в отеле Saratoga в Гаване ранним утром потряс кубинскую столицу, причинив серьезный материальный ущерб и ранив нескольких человек", — пишет издание Noticias Cuba. На месте работают спасатели, идет разбор завалов и эвакуация.Администрация президента страны также назвала предварительной причиной инцидента утечку газа и заявила о восьми погибших и 30 госпитализированных. Кроме того, 13 человек пропали без вести.Отель Saratoga расположен в Старой Гаване, через дорогу от Капитолия. Он был построен в 1880-м и реконструирован в 2005 году.

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взрыв в отеле Гаваны. Видео с места ЧП Число погибших в результате взрыва в отеле Саратога в столице Кубы Гаване – не менее 8 человек, сообщила администрация президента. 2022-05-06T18:52 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, гавана, куба, новости - туризм, видео