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В центре Гаваны в отеле прогремел мощный взрыв
В центре Гаваны в отеле прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 07.05.2022
В центре Гаваны в отеле прогремел мощный взрыв
Сильным взрывом в Гаване разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия, есть пострадавшие, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-06T18:52
2022-05-06T18:52
2022-05-07T05:31
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МЕХИКО, 6 мая — РИА Новости. Сильным взрывом в Гаване разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия, есть пострадавшие, сообщили местные СМИ.Причина взрыва пока не известна, но, по одной из версий, он произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны."Мощный взрыв в отеле Saratoga в Гаване ранним утром потряс кубинскую столицу, причинив серьезный материальный ущерб и ранив нескольких человек", — пишет издание Noticias Cuba. На месте работают спасатели, идет разбор завалов и эвакуация.Администрация президента страны также назвала предварительной причиной инцидента утечку газа и заявила о восьми погибших и 30 госпитализированных. Кроме того, 13 человек пропали без вести.Отель Saratoga расположен в Старой Гаване, через дорогу от Капитолия. Он был построен в 1880-м и реконструирован в 2005 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Взрыв в отеле Гаваны. Видео с места ЧП
Число погибших в результате взрыва в отеле Саратога в столице Кубы Гаване – не менее 8 человек, сообщила администрация президента.
2022-05-06T18:52
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гавана, куба, новости - туризм, видео
В центре Гаваны в отеле прогремел мощный взрыв
МЕХИКО, 6 мая — РИА Новости. Сильным взрывом в Гаване разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия, есть пострадавшие, сообщили местные СМИ.
2022-05-06T18:52
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PT0M43S
18:52 06.05.2022 (обновлено: 05:31 07.05.2022)
В центре Гаваны в отеле прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв разрушил здание гостиницы Saratoga в центре Гаваны, есть пострадавшие
МЕХИКО, 6 мая — РИА Новости. Сильным взрывом в Гаване разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия, есть пострадавшие, сообщили местные СМИ.
Причина взрыва пока не известна, но, по одной из версий, он произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.
"Мощный взрыв в отеле Saratoga в Гаване
ранним утром потряс кубинскую столицу, причинив серьезный материальный ущерб и ранив нескольких человек", — пишет издание Noticias Cuba. На месте работают спасатели, идет разбор завалов и эвакуация.
Администрация президента страны также назвала предварительной причиной инцидента утечку газа и заявила о восьми погибших и 30 госпитализированных. Кроме того, 13 человек пропали без вести.
Отель Saratoga расположен в Старой Гаване, через дорогу от Капитолия. Он был построен в 1880-м и реконструирован в 2005 году.